Rector de la UAS acepta posible impunidad en denuncias internas contra acosadores

Culiacán.-El día de hoy, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Juan Eulogio Guerra Liera, declaró ante medios de comunicación que, si las estudiantes no denuncian de manera formal, ante instancias externas, lo más probable es que quede impune, esto luego de que reporteras lo cuestionaran sobre la actuación de la escuela ante los Tendederos contra el Acoso que se han dado fuera y dentro de la capital sinaloense.

“… Se necesita legislar, no sólo quedar en el aspecto mediático, yo sí le creo a los estudiantes, pues sí les creemos, pero si no pasas ya a dar la denuncia formal, lo más probable es que quede impune… “, declaró el rector.

Por otra parte, añadió que si, a los docentes señalados por acoso u hostigamiento se les separa del grupo y se le envía a otro, la amenaza continuará de forma latente y permanente, y que, si se les suspende, “serían vacaciones pagadas”.

Tendederos contra el Acoso se han realizado en diversos planteles de la UAS. | Cristina Félix

También, dijo que, si se les diese de baja a los profesores, ellos acudirían a una instancia laboral con una pelea externa para ganar la reinstalación, e incluso, hasta pedirles disculpas y pagarles sueldo caídos.

*¿Qué dicen las abogadas, activistas e investigadoras sobre esto?

Posterior a dichas declaraciones, este medio acudió con la abogada e integrante del colectivo Mujeres Activas Sinaloenses, Consuelo Gutiérrez, quien expresó que, el mensaje del rector es “lavarse las manos”, ya que él no asume la responsabilidad que su propia Ley le mandata debido a que reglamento interno dice que la universidad tiene los mecanismos para atender y sancionar el hostigamiento sexual.

Los estudiantes leen las denuncias que colocan las alumnas en los Tendederos del Acoso. | Cristina Félix

Este medio también consultó el REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA: (usted lo puede consultar en el siguiente link--- http://genero.uas.edu.mx/pdf/Reglamento_PAySHyAS_UAS.pdf

El Artículo 47 del Reglamento para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Universidad Autónoma de Sinaloa dicta que, las sanciones que correspondan por incurrir en conductas de hostigamiento y acoso sexual de gravedad muy alta en estudiantes, consistirá en la expulsión definitiva de la institución.

En este mismo sentido, este medio acudió con Teresa Guerra quien es abogada y activista, quien dijo que, la autoridad está obligada a cumplir la Ley, que no se escuden que no han denunciado en la Fiscalía porque eso no es más que un pretexto para hacer lo que tienen que hacer.