Rector de la UAS acepta que gana más que el gobernador Rocha Moya

Sinaloa.- Apesar de que la plataforma de transparencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa (sipot.uas.edu.mx) en su artículo 100 de remuneraciones indica que el rector tiene un sueldo bruto de 186 mil 083.32 pesos, Jesús Madueña Molina insiste en que sólo percibe 108 mil pesos al mes.

Aduce que renunció al bono de antigüedad y le descuentan 16 mil pesos por la ley de austeridad. Sin embargo, en la misma plataforma solo se indica que tiene un descuento del 17.5 % por el plan de austeridad.

En conferencia de prensa, al mostrar un comprobante de pago quincenal con un sueldo neto de 54 mil 229 pesos, es decir 108 mil pesos mensuales, el líder de la casa rosalina explicó:

“En aquel tiempo era mensual, hoy es quincenal, yo gano 108 mil al mes. Ahí puse mi talón de cheque, ahí está la información para que no anden inventando”. En cambio, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revela que el sueldo bruto es de 186 mil con la nota final del descuento.



Sueldo quincenal del rector de la UAS, Jesús Madueña. Foto: Cortesía UAS.

Sueldo mensual del gobernador Rubén Rocha.

El sueldo de Juan Eulogio Guerra en la Plataforma Nacional de Transparencia.

En cuanto al sueldo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la PNT indica que es de 75 mil 786 pesos mensuales, con datos del periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2022. Es decir, el rector de la UAS gana más que el jefe del Ejecutivo estatal.

Renunció a percepciones

El rector de la máxima casa de estudios de Sinaloa señaló que desde que se decretó en el artículo 127 de la Constitución Mexicana que ningún funcionario público puede tener un sueldo mayor al presidente de la República, el rector en ese momento, Juan Eulogio Guerra Liera, renunció a prestaciones del contrato colectivo de trabajo para ganar menos que el ejecutivo federal, de la misma manera, dijo, los sucesores en la rectoría, incluyéndolo, también renunciaron a percepciones que les permitan permanecer en el rango de sueldos permitidos.

“Cuando se aprueba la ley, el Doctor Guerra se bajó el sueldo para ser congruente con esa disposición, y lo que él ganaba es lo que sigo ganando yo”. Sin embargo, la Plataforna Nacional de Transparencia, indica que el rector ganaba 191,109.14 pesos.

Madueña Molina indicó que entre las prestaciones que dejaron de ser válidas a la máxima autoridad de la casa de estudios se encuentra el bono de antigüedad de más de 25 años, además se le descuentan 16 mil pesos mensuales por la Ley de Austeridad.

Indicó que la información publicada que, asegura, fueron vertidas por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, son temerarias y perversas.

“Que me pague la diferencia de lo que señala que gano. No sabe el daño que ocasiona hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mis compañeros una información falsa, que mientras tú lo aclaras, ya te embarran de todo tipo. Ojalá y me pagaran retroactivo esa diferencia, yo voy aquí a ver que me gestione Feliciano Castro para que me paguen de manera retroactiva, del 8 de junio de 2021 a la fecha esa diferencia que se dice. Y yo estoy abierto, inclusive le digo a mi amigo, el gobernador, que mande a investigar mi vida, que mande a investigar quien soy, cómo vivo, qué tengo. Ese es mi sueldo, que no mientan por mentir”, dijo el rector.

Muestra tabulador

Durante la conferencia de prensa, mostró el tabulador de los salarios de los funcionarios de la UAS, el cual es público en la plataforma de transparencia. Dice que el sueldo mensual del rector es de 97 mil 849.34 pesos, y se le suma un sobresueldo por porcentaje de antigüedad aplicado al salario tabulado. A él le correspondería el 53.7 más por ciento por más de 25 años laborando en la institución, sin embargo, en la rueda de prensa aseguró que este es uno de las percepciones a las que renunció por cumplir con la ley.

“La información no es como la pintan los medios de comunicación. No nos escudamos en la autonomía. Le están mal informando a mi amigo el gobernador”, señala el rector.

Sobre las auditorías realizadas a la institución, dejó claro que no hay temor pues “peso que entra, peso que se revisa”.

Añadió que no sabe a quién beneficia la información publicada, pero sí dejó claro que perjudica a la universidad, puesto que la UAS, dijo, es políticamente muy apetitosa. Cuestionó por qué nada más hablan del PAS.

Exrectores

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, el último sueldo percibido por Juan Eulogio Guerra Liera como rector fue de 191 mil 109.14 pesos mensuales, cifra muy variante con registros de sueldo bruto de 16 mil 770.25 hasta 266 mil 489.40 pesos.

El exrector Víctor Antonio Corrales Burgueño registra un sueldo bruto de 121 mil 775.06 pesos. En tanto, el exrector Jorge Luis Guevara Reynaga registra percepciones de 92 mil 453.34 pesos mensuales y Gómer Monárrez González de 81 mil 572.22 pesos.

Entre la administración rectora de Guevara y Corrales le tocó ser rector a Héctor Melesio Cuen Ojeda, pero la PNT no registra ningún dato de él respecto a su sueldo.

Puntos encontrados

Mientras Feliciano Castro acusa al rector de la UAS de ser quien gana más que todos sus antecesores, el también diputado local Gene René Bojórquez dice que Castro gana más.

"Nadie puede ganar más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero el actual rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, es el que gana más que todos los exrectores que esta casa de estudios ha tenido, se quejó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, quien aseguró que la UAS se ha convertido en una “universidad-partido”: Feliciano Castro, diputado local

"Al denunciar una cacería de brujas contra los funcionarios de la UAS, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Gene René Bojórquez Ruiz, acusó al diputado Feliciano Castro, presidente de la Jucopo, de ganar más que el presidente AMLO al percibir, dijo, 261 mil 067 pesos al mes, con doble nómina en el Poder Legislativo estatal y por la jubilación de la UAS y del IMSS": Gene René Bojórquez, diputado local

Para entender...

Nadie puede ganar más que AMLO

De acuerdo al Artículo 127 de la Constitución Mexicana, en el segundo apartado señala que ningún funcionario, ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. El sueldo es de 167,617 pesos.

Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios y cualquier otra, con excepción de los gastos que sean propios del trabajo.

Te recomendamos leer:

Contexto

Plan de austeridad aprobado por el Consejo Universitario de la UAS

El 25 de enero de 2019, en sesión ordinaria, el rector Juan Eulogio Guerra Liera reiteró que la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores no se verían afectados con el plan de austeridad (clave 585), el cual contemplaba cinco medidas iniciales. La primera es la reducción del salario del rector, y la segunda la disminución del salario de mandos medios y superiores que abarca hasta Director “A”. Ambos descuentos entrarían en vigor en la primera quincena de febrero de 2019.