Rector de la UAS responde ante acusaciones de estar detrás de fake news contra candidatos

Sinaloa.- El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera dijo que desde que iniciaron las campañas políticas se han tratado de involucrar en algo que no les corresponde.

Esto en respuesta a la acusación de que personal de la UAS, el ex rector Héctor Melesio Cuen Ojeda y el candidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena-PAS, Rubén Rocha Moya están detrás de las fake news desde donde se ha atacado a Mario Zamora, a periodistas y a medios de comunicación.

Pidió respeto hacia la institución así como a los empleados acusados mismos que pueden y tendrán que pedir respeto al tratar de difamarlos de esa manera.

“Nosotros no hemos sido comunicados oficialmente y ha sido una campaña que se ha caracterizado no solo por los ataques cibernéticos sino también por una falta de propuestas adecuadas para motivar al electorado y han estado tratando de manera insistente de meter a la universidad en un tema que no nos corresponde”.

Manifestó que se esperarán que se les notifique si algún elemento universitario está en una investigación y si no lo hacen pedirá que se les informe por lo que pidió que no se hagan juicios sumarios ante la situación que se presenta además de que siempre involucran debido a que la universidad es una comunidad muy grande y tratan de encajar.