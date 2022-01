Rector de la UAS se reúne con directores de unidades regionales Centro y Sur

Sinaloa.- El tema de la disciplina financiera y de la austeridad en el manejo de los recursos fue expuesto por el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Jesús Madueña Molina, al presidir reunión de trabajo virtual con los colegios de directores de las unidades regionales Centro (URC) y Sur (URS).

Este evento se suma a las reuniones presenciales que ya se realizaron en las unidades regionales Norte (URN) y Centro Norte (URCN) con la finalidad de llevar información institucional a los directores de todas las unidades académicas de los niveles medio superior y superior de la Universidad.

“Necesitamos aplicarnos en el tema de la disciplina financiera, en la austeridad que debemos tener para poder que el presupuesto nos alcance y que esto nos genere tranquilidad para el apoyo a las actividades sustanciales de nuestra universidad: lo que tiene que ver con la academia, con la investigación, la cultura y el deporte”, explicó Madueña Molina.

Indicó que se tratará de reducir al máximo los gastos que no representen un beneficio para dichas actividades sustantivas y que puedan permitir que el presupuesto alcance.

“El mensaje que hoy quise transmitirle a los directores primeramente es que cerramos bien el año, arrancamos bien este año, pero eso no quiere decir que vamos a echar las campanas al vuelo y vamos a regresar al tema del dispendio y los gastos superfluos y de situaciones de eventos que no son necesarios, vamos a restringir ese tipo de actividades”, reiteró.

Al igual que en el resto de las unidades regionales, el Rector informó que en próximos días se presentará al H. Consejo Universitario un Plan de Austeridad, donde el tema más sentido es la nómina y por ello se plantea reducir casi en un 100 por ciento la contratación de personal, y en contraparte que se optimice el que se tiene en las unidades organizacionales y académicas.

Enfatizó que no se restringirá el apoyo a la investigación, el deporte, la cultura y la academia, pero sí en realización de congresos, en eventos como el Informe de Labores del Rector, en giras, boletos de avión, entre otros aspectos, ya que 2022 será un año difícil porque no se tendrá el apoyo de los 550 millones de pesos para cierre de año y esa cifra es la que se tendrá que ahorrar.

“Nos están pidiendo desde 2018 que tengamos disciplina financiera y austeridad, no se había hecho (…) el compromiso que tengo con las escuelas es que no les va a faltar nada, los vamos a apoyar para sus actividades principales (…) pedirles la comprensión y que nos entiendan que estamos en una situación de querer sanear las finanzas, no es otro el objetivo”, enfatizó.

Además de abordar otros temas, el Rector reiteró con los directores el llamado a seguir extremando medidas en esta pandemia.