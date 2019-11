Rector toma protesta a 184 consejeros universitarios para el periodo 2019-2021

Culiacán.-El Rector y presidente del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Juan Eulogio Guerra Liera tomó protesta a 184 alumnos y maestros como consejeros propietarios y suplentes, del máximo órgano de gobierno de la institución para el periodo 2019-2021, esto en Sesión Ordinaria que se declaró permanente, así como en máxima alerta ante la indefinición del presupuesto para 2020 y la amenaza latente a la autonomía universitaria.



Al llevarse a cabo la integración y renovación de gran parte del Consejo Universitario los nuevos integrantes se comprometieron a cumplir y hacer cumplir la normatividad que guía la vida de esta Máxima Casa de Estudios y a honrar su esencia académica y social en beneficio de la juventud estudiosa del estado.

“Con esto se da cumplimiento al artículo 23 de la Ley Orgánica de nuestra Universidad y por lo tanto como presidente del Honorable Consejo Universitario dejo ya formalmente instalado este nuevo Consejo Universitario para el periodo 2019-2021, doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos consejeros universitarios”, expresó el Rector.Guerra Liera a los consejeros que hoy dejaron esta responsabilidad les agradeció su participación, su compromiso y el hecho de guiar desde el Consejo Universitario las principales decisiones y acuerdos tomados para impactar en los renglones académico, de investigación, laboral, en el aspecto social y por haber levantado la voz cuando fue necesario.

El rector Juan Eulogioa Guerra tomó protesta a 184 alumnos y maestros como consejeros propietarios y suplentes. | Especial



“Hay amenazas que ciernen a nuestra universidad, una de ellas es el aspecto presupuestal, estar listos para intensificar la lucha; y la otra son amenazas individuales que a través de amenazas externas quieren venir a cambiar una Ley Orgánica que hoy nos permite, como lo acabamos de hacer, tomar la protesta a más de 184 consejeros universitarios, bajo el argumento que desde fuera y a control remoto tienen que decirnos lo que se tiene que hacer en la Universidad Autónoma de Sinaloa, así que declaramos en sesión permanente el Consejo Universitario en máxima alerta”, manifestó el Rector.



Explicó que en el Consejo Universitario están representados los maestros, los alumnos, los sectores sindicales de administrativos y de académicos, las unidades regionales con los vicerrectores y es la elección de consejeros el momento para que la comunidad universitaria pueda elegir a sus representantes.



Detalló que para la renovación de consejeros se convocaron 92 unidades académicas, de ellas 42 de nivel medio superior y 50 del nivel superior de las cuatro unidades regionales.

Toma de protesta de los integrantes del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa 2019-2021. | Especial



“Se eligieron 184 consejeros universitarios, 42 alumnos y 42 maestros en el nivel medio superior y 50 alumnos y 50 maestros en el nivel superior, estas elecciones se dan tal y como marca la Ley Orgánica, los alumnos votan de manera unitaria por alumnos y de igual manera los docentes, en cada una de las unidades académicas; también se eligieron consejeros técnicos, en los cuales 252 fueron del nivel medio superior, 500 del nivel superior y 72 de posgrado, lo que nos da un total de 824 consejeros técnicos”, dijo el Rector.



“Quiero refrendar y reconocer un proceso civilizado no exento de algunas opiniones no coincidentes o protestas e impugnaciones que es natural en un universo de más de 160 mil universitarios que se manifestaron y que hubo una participación por encima del 95 por ciento y que fue realmente un ejemplo de civilidad, un ejemplo de que la Universidad no detiene su avance académico, no se detienen las clases, no se afecta el compromiso social”, externó.



En el punto de información institucional el Rector señaló que se está a la espera del presupuesto para 2020 y detalló la solicitud de incremento que se está planteando para la educación superior en el país así como la solicitud de fondos extraordinarios.



“Técnicamente hoy es el último día para que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación, la política de egresos (…) lo que sí urge y lo que se va aprobar hoy es el futuro de la educación en el país, la correspondencia entre una política de inclusión como es la obligatoriedad y la gratuidad con una política de real intención que se refleje en el presupuesto; se va a probar el destino en el aspecto de la salud, la cultura, el medio ambiente, de la ciencia, la tecnología y la innovación, se va a probar el futuro del país en aspectos esenciales de desarrollo”, opinó.



Informó a los consejeros de un desplegado que ANUIES publicó a nivel nacional apoyado por más de 195 de sus afiliadas, donde se refrenda la importancia de la educación, el compromiso de la Declaración de Tlatelolco y se exige un presupuesto que evite violar la Constitución ya que en ella se establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.