Recuerdos que perduran a través de un oso de peluche, confecciona Karina en Culiacán

Sinaloa.- Tras verse afectada por la pandemia de Covid-19 y quedarse sin su trabajo, mismo que mantuvo por más de diez años, no se imaginaba que las costuras serían lo que de nueva cuenta le dieran un sustento a su hogar en Culiacán, Sinaloa.

Karina Arambura Castellanos, era encargada de una guardería la cual tuvieron que cerrar tras la pandemia por Covid-19 después de eso nunca pensó que la costura sería lo que la mantendría ocupada y con trabajo.

“Siempre platicabamos y mis compañeras me decían que si algún día cerrabamos por lo menos yo sabía coser y siempre les dije ay pero de la costura no se vive y miren aquí estoy con mi negocio”.

Esto ya que desde hace más de veinte años confeccionaba vestidos pero solo lo hacía cuando podía o cuando le daba tiempo. Contó que ya había visto la idea de hacer ositos de peluche con prendas de seres queridos que ya no están pero no estaba segura de hacerlo y el 24 de diciembre había tenido mucho trabajo que decidió no reunirse con su familia como cada año.

Esa noche se puso a formar un oso y desde entonces no ha parado por lo que se dijo muy contenta de que su trabajo le haya gustado a las personas y de alguna forma poder contribuir con una acción tan bonita.

Antes de hacer los osos Karina confeccionaba cubrebocas, mismos con los cual en un inicio le fue muy bien pues llegó a coser más de cinco mil cubrebocas, también hizo uniformes y desde enero tiene vendiendo los osos que ha sido del agrado de las personas.

Expresó como un simple oso de peluche puede a llegar a tener un significado tan especial, pues desde enero le han contado cada historia a través de los ositos. Prendas de personas que perdieron la batalla a causa del covid-19 o bien algún otro motivo, son el principal instrumento para hacer los ositos de peluches.

Diferentes mensajes y hasta voces grabadas dentro de los osos hacen que el objeto se vuelva especial y emotivo para cada personas. Karina compartió que hizo un oso de una prenda de más de 22 años guardada caso que sintió especial pues estuvo batallando para armar la osita ya que era una prenda de niña por lo que dijo que se puso a simular que platicaba con la niña que fue dueña de la prenda y fue así como dejó de batallar para terminar el oso.

Nunca me había pasado, a las 2 de la mañana me dormí porque la tenía que entregar en la mañana siguiente, se adelantó la fecha de entrega de esa osita y me paso que me pique mucho los dedos al cocerlo y no podía armarlo y me puse a platicar con la osita y creeme que me transmitió mucha paz con algunas prendas sientes alguna sensación pero con ése fue muy especial”.