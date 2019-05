Redes Progresistas plantea una justicia transicional para Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Mejorar el precio base de la tonelada de maíz, lograr que Sinaloa sea el punto clave para el desarrollo regional del corredor económico del norte, potencializar su sistema portuario y buscar instaurar una paz transicional en el estado, son las propuestas que tiene para Sinaloa la asociación Redes Sociales Progresistas, que busca instituirse como partido político. Para ello, este sábado llevará a cabo su primera y única asamblea en territorio sinaloense.

En entrevista con este medio, Juan Iván Peña Néder, coordinador nacional de la asociación, señaló que la expectativa que tienen en la entidad es una afiliación de 30 mil ciudadanos, pero sobre todo buscan llegar al poder en el proceso del 2021, en un partido que no tendría ideología, pero “es lopezobradorista 100 por ciento”.

Peña Néder abundó que para Sinaloa “estamos proponiendo que la cuarta transformación se vaya al bajío y norte del país, que regresemos a Sinaloa y generemos precios objetivos para la producción, que esta producción tenga que ver una cadena de mercado que el Estado garantice en su última etapa, estamos proponiendo 45 dólares precio base, para Sinaloa hemos propuesto un modelo de justicia transicional.

Tenemos que entender que la guerra contra el narcotráfico hace mucho que se perdió y saber hasta dónde y cómo hay posibilidades de perdón y reconciliación en la sociedad, y acabar con esta guerra que crearon administraciones pasadas que querían el dinero del Plan Mérida para crear guerras internas, tenemos que pactar, y pactar con eficacia”, refirió el coordinador de RSP.

Aligerar el sistema

Respecto a México, señaló que buscan instituir un sistema de partidos menos oneroso para la sociedad y eliminar las diputaciones plurinominales, así como disminuir el rezago de vivienda y promover créditos productivos. Indicó que su plataforma como partido será sin apego a las ideologías y “estrictamente programático.

Sabemos que hay 40 millones de jefas y jefes de familia que no tiene casa propia, estamos exigiendo que sean distribuidos 40 millones de predios sobre tierras nacionales para que en México haya primero propiedad privada, y hemos creado un modelo habitacional que va a permitir construir de manera rápida y eficaz 40 millones de casas, esta es la primera encomienda de RSP, que haya propiedad privada en México”.

Además, buscan un esquema de crédito regional, “porque en el país consigues crédito caro al consumo, y buscaremos un crédito barato a la producción, y creemos que un colateral importante es precisamente la propiedad privada. Vamos a romper el círculo de retraimiento económico distribuyendo propiedad, dando casa a la población y adhiriendo la posibilidad de que seas sujeto a un crédito activo para la producción”.

En el aspecto político, buscan eliminar la figura de los diputados plurinominales, “fue una concesión de los años 70, creemos que no debe haber dinero público para los partidos, se convirtió en un negocio perverso. Así que estamos exigiendo que no haya financiamiento público para los partidos, que no haya diputados plurinominales, que no haya senadores de lista”.

Asimismo, lucharán por que haya un consejo de Estado integrado por las iglesias, asociaciones, “por todas aquellas instancias sociales plenamente acreditadas y que ellos sean los que propongan ternas para que el presidente o gobernador y el alcalde estén obligados a elegir entre ternas sobre los funcionarios de Estado y funcionarios de las administraciones, que no sea más el compadre o el amigo o el cómplice el que ocupe la cartera, y que sea un ciudadano prestigiado propuesto por un consejo de estado”, sentenció el coordinador de Redes Sociales Progresistas.