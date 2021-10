Reeligen a Francisco Meza como presidente de la Central Campesina Independiente de Sinaloa

Sinaloa.- Al llevarse a cabo la edición 15 del Congreso Estatal Agropecuario en las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán, los asociados a la Central Campesina Independiente (CCI) de Sinaloa, tomaron la decisión de reelegir a su presidente Francisco Javier Meza López para un periodo más y anunciaron oficialmente que el organismo se adhiere al Partido Sinaloense (PAS).

En el mismo evento estuvo presente Héctor Melesio Cuén Ojeda, presidente de la PAS, quien recientemente fue anunciado como el próximo Secretario de Salud de Sinaloa.

“Fue un acto electivo, en donde tuve la fortuna de que se me elegió por un periodo de cuatro años más, 2021-2025, apertura democrática, asamblea democrática y digo que tuve la fortuna, porque no tuve votos en contra y ustedes saben a que a estas alturas no tener votos en contra, con indecisos, es algo difícil, es la fortuna que tengo hoy”, señaló Meza López.

Francisco Javier Meza presidente de la Central Campesina Independiente (CCI) de Sinaloa | Foto: Antonio Hernández

Por otro lado, memcionó que hubo otra ratificación de decisiones que había tomado el consejo directivo del CCI, el pasado 2 de octubre durante la asamblea plenaria extraordinaria, acordando que se desincorporan del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para adherirse al Partido Sinaloense.

Sobre los motivo que orillaron a esta decisión, indicó: “Fueron varias razones; cuando un partido político, su gobierno del estado en el poder, le dedica solamente, pasaditos 5 años de su administración, 485 millones de su presupuesto, de 50 mil millones, y pero aún, que no los puede ejercer”.

Al respecto señaló que “hay un subejercicio que en la comparacencia del secretario (de Agricultura) Jeovan Rosas , lo ratificó, de casi 100 millones de pesos, ustedes se imaginan, de por si es escaso el presupuesto de Sinaloa para el campo, de 450 millones y terminan haciendo un subejercicio de casi 100 millones”.