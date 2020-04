Reforma a afores, implica manejo discrecional del dinero del trabajador

La propuesta de reforma para que, los recursos obtenidos de los Afores sean administrados por la Secretaria del Bienestar, fue criticada y declinada por los legisladores del PRI, ante la posibilidad de que, estas aportaciones sean usada a discreción por el gobierno federal y suceda un manejo similar al sexenio de López Portillo.

La reforma presentada por el legislador de Morena, Edelmiro Santos, propone que, se modifique la Ley de los Sistemas de Ahorro para que, el Banco del Bienestar, antes Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) administre los Afores quitándole tal atribución a las entidades financieras ya existentes y eliminándolas.

Sobre ello, el senado, Mario Zamora, expuso que, el hecho de que regresen tal administración al gobierno, pone en riesgo las aportaciones de los trabajadores.

Recordó que, lo sucedido con los ahorros de los mexicanos durante el sexenio de López Portillo y por tanto, los legislador del PRI y los MC y PRD, están unidos para impedir que tal reforma se apruebe.

Estamos firmes en no permitir que pase tenemos al menos 23 senadores, no estaría favor por considerarlo un verdadero atraco, es tomar el dinero que tienes en una cartera para que el gobierno lo use de manera discrecional, ya lo vimos en el pasado y no rindió buenas cuentas”, dijo.