Reforzar la seguridad en escuela exigen legisladores

Sinaloa.- Estrictas medidas de seguridad en escuelas y agilidad en las investigaciones por parte de la Fiscalía piden legisladores en relación con el caso de abuso sexual cometido contra dos niñas dentro del baño de una primaria en el sector Lomalinda el pasado 2 de septiembre.

El caso fue denunciado por la madre de una de las niñas agredidas, quien decidió hablar con el área de Investigación de EL DEBATE al haber recibido un trato insensible por parte de la Fiscalía.

Senadores y diputados federales se pronunciaron al respecto para exigir que se proteja a los menores en las escuelas de Sinaloa.

Para Imelda Castro Castro, senadora de Morena, esta situación obedece al incumplimiento de un protocolo que ya existe y que es muy claro, refiriéndose al Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en las Escuelas de Educación Básica, elaborado por la Sepyc.

Castro Castro aseguró que este protocolo no se está cumpliendo y que es hora de que esta situación lamentable tenga una respuesta: «La denuncia de esta madre de familia es un ejemplo y debe servir para que se alerten todas las instancias que tienen que hacerlo», subrayó.

Imelda Castro enfatizó que hay que hacer un reclamo a la Sepyc y a las diferentes instancias que están involucradas en el cumplimiento de este protocolo, a los directores, directoras y subdirectores para efectos de su apropiado funcionamiento y así pueda existir una prevención efectiva.

La senadora comentó que los padres y las madres de familia también deben involucrarse para exigir seguridad a la Sepyc, y como medidas de seguridad hay que encontrar los puntos más vulnerables de cada escuela, reforzar la seguridad de la entrada principal, que haya un registro de personas de quienes entran y salen, y, obviamente, del baño de las niñas, esos son los puntos más vulnerables, aseguró Imelda Castro.

Prevención en todas las escuelas

La senadora señaló que se deben prevenir estas circunstancias en el resto de las escuelas y que, si no lo hacen, las autoridades estarían incurriendo en una falta importante. Además, señaló que para que las niñas tengan el derecho a la protección como víctimas se necesita que avancen las investigaciones: «El fiscal debe asumir el tema. Aunque no se concretó el delito de violación, está en grado de tentativa. La Fiscalía debe asumir el tema y también debe intervenir la Comisión Estatal de Víctimas», afirmó Imelda Castro.

Erika Sánchez Martínez, diputada federal, opinó que el caso de las niñas agredidas es un tema que lastima mucho a la sociedad en general. Además, calificó de inaceptable que, a estas alturas, donde ya pasaron dos semanas de que sucedieron los hechos, no haya una reacción formal de la Fiscalía: «Yo creo que eso indigna más a la sociedad y en ese sentido mi llamado sería de arranque hacia la fiscalía para acelerar el proceso», afirmó la diputada.

Sánchez Martínez comentó que los resultados que arrojen las investigaciones pueden servir para evitar este tipo de situaciones en las escuelas públicas de todo el estado: «Puede ser una oportunidad para que se brinde justicia y sea la antesala para que los demás casos no queden en el anonimato», aseguró.

Más denuncias en Lomalinda

Érika Sánchez agregó que este mes de septiembre iniciaron unos trabajos en escuelas públicas para conocer la infraestructura, los programas y hablar con los padres de familia, y narró en entrevista telefónica para este medio que en su visita a una primaria cercana a la del sector Lomalinda los padres de familia le comentaron que tenían que reforzar la infraestructura, especialmente en cuanto a la malla del perímetro, porque existe una persona que en las inmediaciones de la escuela se para y enseña sus partes íntimas.

La diputada explicó que el problema denunciado por los padres de familia es un tema que ha permanecido por mucho tiempo, pero sin levantarse una denuncia formal, lo cual es preocupante, aseguró.

Asimismo, la diputada federal afirmó que esta agresión contra las niñas puede ser muy representativa si se atiende correctamente por parte de la Fiscalía y que se apliquen de manera adecuada los protocolos por parte de la Sepyc, de las autoridades escolares y hasta de los propios padres de familia: «Este caso debe ser un ejemplo, es un caso desafortunado, pero que puede servir para evitar este tipo de situaciones y que podamos ponderar el interés superior de la niñez y no se vuelvan a repetir estos hechos», subrayó.

La legisladora resaltó la importancia de fortalecer la infraestructura de las escuelas primarias y que estas cuenten con el personal necesario y capacitado para evitar estas situaciones.

En cuanto a la Fiscalía, dijo que, sin duda, lo que se pide es que haga lo que corresponde, atendiendo el caso en su justa dimensión y que lo expuesto acerca del maltrato por parte de la Fiscalía a la madre de la niña que interpuso la denuncia no es más que una acción de revictimización tan inaceptable que amerita la remoción del agente del Ministerio Público por quienes fueron atendidos, enfatizó.

Solidaridad con la familia

Todo lo que involucre a un menor de edad que tenga que ver con hostigamiento o temas sexuales es totalmente deplorable, dijo el senador Mario Zamora. Expuso que ante los ojos de cualquier persona, esto debe ser una enorme alerta que hay que ponerle atención y resolverla: «Las autoridades no se deberían estar pasando la bolita en ese tipo de cosas, no debe esperar uno a vivir una tragedia para poder ser empático y buscar soluciones», subrayó Zamora.

El senador del PRI conminó a tomar todas las medidas necesarias para reforzar la seguridad escolar. Dijo que en eso no se debe escatimar. En relación con la respuesta por parte de las autoridades, subrayó que tienen que hacerle frente a las cosas y no rehuir a la responsabilidad, que no son cosa menor: «Yo tengo dos hijas mujeres y un hijo varón; nada más me quiero poner en los zapatos del papá o mamá de esta niña, y no se requiere de más para poder hacer algo», enfatizó Zamora Gastélum, quien también envió un mensaje a las familias de las niñas de que tiene la disposición de interceder para ayudar a resolver este caso y se ofreció a mediar con la Fiscalía General del Estado.

La diputada federal Merary Villegas Sánchez, de Morena, expresó su solidaridad con las niñas que fueron víctimas de agresión sexual el pasado 2 de septiembre en una escuela primaria, y aseguró que el caso de ninguna manera debe quedar impune.

Villegas Sánchez dijo que por desgracia en Sinaloa se les da poco crédito a las denuncias de mujeres y de menores, pero esto ya no puede seguir así.

Hizo hincapié en que es importante que reciban atención médica, pero también jurídica, y que las instituciones de seguridad junto con las educativas garanticen el bienestar de las niñas y los niños dentro y fuera de las instituciones.

Mayor vigilancia y patrullajes

«En este tipo de casos, la Fiscalía General del Estado tiene que actuar por oficio y realizar las investigaciones, aun cuando no hubiera una denuncia; se deben establecer medidas inmediatas de protección para los y las menores de esa y otras escuelas, como serían mayor vigilancia o patrullajes», recalcó la diputada federal.

Merary Villegas hizo un exhorto a las autoridades educativas para que tengan una reunión urgente junto con instancias de Seguridad Pública municipal y la Fiscalía especializada en delitos sexuales, para que revisen los protocolos de seguridad de las escuelas.

Aseguró que se deben contar con estos protocolos desde el 2007 como parte del Programa Nacional Escuela Segura y que se deben evaluar dichos protocolos para ver si realmente están funcionando.

Alerta en escuelas

Una madre denunció ante la Fiscalía que su hija fue tocada por un hombre que ingresó a una primaria hasta el baño de las niñas. Se abrió una carpeta de investigación por acoso sexual. La diputada Érika Sánchez denuncia que también recibió la queja de un grupo de padres de familia de una primaria cercana a Lomalinda a donde acude un hombre y enseña sus partes íntimas a los niños desde la calle.