Refrenda SEP respeto a la autonomía universitaria

Ciudad de México.- En el marco de la inauguración de la LV Asamblea General de la ANUIES el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, doctor Luciano Concheiro Bórquez, manifestó que la Reforma Constitucional en materia educativa refrenda el reconocimiento y respeto a la autonomía universitaria, y ante los rectores, directores y representantes de las 195 asociadas enfatizó que se defenderá que sean las propias universidades las que determinen de manera interna cómo “construirse”.

Tengan ustedes la seguridad de que vamos no solo a defender en términos de carácter jurídico, sino también siendo respetuosos de la autonomía, participar hombro con hombro en la defensa de la autonomía, cambiar las mentalidades en este país, que incluye por supuesto a gobernantes y a la Secretaría de Hacienda (…) vamos a seguir siendo defensores de la autonomía, no hay la comprensión de lo que esto significa y vamos a hacerlos comprender y vamos a llevar con la ley en la mano adelante la autonomía universitaria”, enfatizó el funcionario federal.

Durante su discurso inaugural de este evento al que asistió el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Juan Eulogio Guerra Liera, el Subsecretario de la SEP señaló que ejemplos cruciales han sido los intentos de modificar las legislaciones universitarias y sus leyes orgánicas con lo cual las universidades fueron bombardeadas recientemente.

Foto: cortesía.

“Creo que las aguas volvieron a tomar su nivel en el sentido de que había iniciativas, no nos importa de qué partido, no nos importa de qué individuos, se saltaban el debate sobre esta legislación que actúa internamente (…) pero queremos y vamos a defender que sean las comunidades universitarias las que manden las iniciativas, las que las desarrollen, las que reciban iniciativas externas y las puedan analizar y las procesen internamente”, dijo.

Concheiro Bórquez precisó que no se puede a través de la puerta de atrás “atacar nuestras autonomías, no vamos, si tiene que ver con una acción política directa, a quedarnos callados ante esfuerzos de este tipo”, y explicó que este es un problema de política de Estado.

“En ese sentido con el respeto a la capacidad de iniciativa que se puede tener desde diferentes ámbitos o personas les queremos decir que tenemos autonomías suficientemente sólidas para discutir internamente cómo debemos construirnos (…) no podemos estar a expensas de los vaivenes políticos que puedan existir de los intereses locales, que pueden ser legítimos, pero que no pueden trasgredir nuestro ejercicio y nuestras características esenciales como instituciones de educación superior, no podemos estar a expensas del interés personal”, manifestó.

Al respecto el Rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, ponderó el discurso de Concheiro Bórquez, ya que refrendó la autonomía en las universidades al decir que las autonomías en las instituciones están suficientemente sólidas y hay garantía de autonormarse.

“Sobre todo el comentar que se debe convencer, e informar a quienes pretenden, a través de propuestas grupales o individuales, pasar por encima de las instancias universitarias y que es ahí donde deben darse las iniciativas, los debates, para cuando haya propuestas de las leyes orgánicas, esto nos estimula porque viene de un alto funcionario federal quien nos comenta que se mantiene el respeto irrestricto a la autonomía de las universidades y al derecho de reformar su ley orgánica y a discutir en los espacios universitarios y con los universitarios los temas que se consideren pertinentes, lo dijo claramente que en congresos de estados se había tratado de incidir”, opinó Guerra Liera.