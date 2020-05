Refuerzan vigilancia ante casos de coronavirus en Sinaloa

Sinaloa.- A tres meses del primer caso de coronavirus en Sinaloa, la Secretaría de Salud (SSA) refuerza la vigilancia epidemiológica en todo el estado y mantiene una continua evaluación de casos y seguimiento a posibles contagios, para el levantamiento de cercos sanitarios en las comunidades sinaloenses.

Llamado a seguir indicaciones

En conferencia de prensa, el doctor Efrén Encinas Torres recalcó que el estado aún está en semáforo rojo, por lo que no es momento de relajarse ni dejar de lado las medidas de sanidad propuestas por la Secretaría de Salud, por lo que solicitó unidad colectiva a toda la población sinaloense, ya que la reapertura de las actividades económicas no esenciales aún está en evaluación, y dependerá del comportamiento epidemiológico el que se tome una decisión al respecto, pues en todo caso se llevaría a cabo de manera gradual.

Asimismo, comentó que aun cuando se cuenta con una capacidad hospitalaria del 42 por ciento en el estado y un nuevo Hospital General en Culiacán, se debe evitar a toda costa el repunte de la enfermedad, puesto que aún no existe tratamiento específico, antivirales o vacuna para tratar a la COVID-19, llamando a toda la población a quedarse en casa y no salir si no son realizadas actividades indispensables: «Hay mucha fortaleza en el pueblo de Sinaloa. Sigámonos cuidando», recalcó el secretario de Salud.

Continúan los cercos sanitarios

Al interior de las comunidades urbanas continúa la vigilancia epidemiológica y la realización de cercos sanitarios ante la aparición de casos positivos en las comunidades. El secretario expresó que en caso de que personal de Salud resultara positivo a COVID-19, se sigue el mismo protocolo epidemiológico que con el resto de la población para evitar la propagación de la enfermedad.

Efrén Encinas aclaró que en los casos de fallecimientos de personas con COVID-19 en domicilio particular, seguirán estrictamente los lineamientos sanitarios, y se dará el seguimiento con el médico tratante. De no tener seguimiento médico previo, intervendrá la Fiscalía para permitir la confirmación del caso, si se consideraba sospechoso.

Vigilancia en zonas rurales

El funcionario estatal dijo que hasta el momento no han sido reportados pacientes con recaídas de la infección ni pacientes con secuelas graves de COVID-19; además, descartó que en comunidades rurales, como la comunidad indígena de San Miguel Zapotitlán, en Ahome, se haya presentado algún brote masivo de la infección.

Sin embargo, ascienden a alrededor de diez los miembros de la localidad que están en vigilancia como casos sospechosos, con un caso positivo y tres fallecimientos confirmados. Asimismo, también hay vigilancia y evaluación del poblado El Matadero, El Rosario, para tomar las medidas pertinentes ante la aparición de casos sospechosos.

Nuevo hospital: HGC, a cargo de Sedena

A principios de mayo, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, entregó de manera formal a la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Tercera Región Militar, las instalaciones del nuevo Hospital General de Culiacán (HGC) para que empezara a operar como Hospital COVID-19, como parte del Plan DN-III del Gobierno federal.

Semáforo

El 1 de junio, el Gobierno federal estará presentando un semáforo por regiones, a partir del cual se dispondrá la reapertura de actividades educativas, sociales y económicas. Rojo es máximo de alerta sanitaria, con solo actividades esenciales, como el caso de Sinaloa.

