Regidor urge que se atiendan casos de Covid-19 en Costa Rica, Culiacán

Sinaloa.- Urge que el Ayuntamiento y las autoridades estatales intervengan en la comunidad de Pueblo Nuevo, sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán, en donde familias completas se han contagiado de COVID-19, dijo el regidor por el PAN, Eusebio Telles Molina.

Aseguró que la semana pasada acudió a la sindicatura y el clamor de mucha gente fue que se atienda esta comunidad y que se realice una fuerte campaña de concienciación sobre el uso de cubrebocas para prevenir los contagios.

De acuerdo al edil, al estar en Costa Rica pudo ver que en muchos comercios el personal que atiende no usa cubrebocas, y por eso es importante que las autoridades les hagan saber los beneficios de usar esta medida de prevención. También es urgente realizar una intensa jornada de sanitización.

El mes de abril, como regidor, llevó campañas de sanitización a esta sindicatura, pero el Ayuntamiento ya no tuvo capacidad para seguirla. Telles Molina detalló que si bien el Ayuntamiento trae el programa de Guardianes de Prevención de la Salud, este no ha funcionado en su totalidad porque no ha tenido impacto en la reducción de contagios.

Por esta razón pidió que se analice en lo que sí está funcionado esta campaña para continuar con eso y en lo que no, cambiar a otra estrategia.

Desde los primeros meses que inició la pandemia, Costa Rica ha sido la sindicatura con mayor número de personas contagiadas; realizando el comparativo con el resto de las sindicaturas del municipio, llegó a tener hasta 100 casos confirmados y 60 sospechosos.

En la información del mapa de COVID-19 del Gobierno del Estado, ayer Costa Rica estaba en color verde y solo se reportaban cuatro casos activos y en seguimiento, pero aún así, comparado con el resto de las sindicaturas, era la que seguía teniendo mayor número de personas contagiadas.

En Pueblo Nuevo no se reportaba ningún caso pese a la denuncia que han hecho pobladores y el regidor.