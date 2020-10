Regidores califican de ineficiente a la administración de Jesús Estrada Ferreiro

Culiacán.- Al entregar su segundo informe de labores a los regidores el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro sólo fue ovacionado por un regidor de Morena, pero por parte del PAN y de Encuentro Social obtuvo fuertes críticas.

Ambos ediles reprocharon la contratación de los camiones recolectores de basura, ya que señalaron no ha dado explicaciones ni justificado el gasto de los mismos, así como tampoco lo que se ha gastado en el programa de Guardianes de la Salud.

El regidor por el PAS Robespierre Lizarraga Otero también pidió que haya más transparencia en lo que se ha ahorrado con el programa de austeridad y así como también se informe en qué se han destinado los recursos.

“Este amigo ya debió haberse ido”, dijo el diputado Sergio Beltran y calificó como un error el haber votado por él, ya que resaltó no ha transparentado el gasto de 140 millones en lámparas muchas de ellas no sirven y el Ayuntamiento ha tenido ahorro de luz porque no sirven.

En el caso de la pandemia señaló que el gobierno municipal reaccionó tres meses después de la misma y no ha sido transparente en el gasto. El regidor por el PAN Eusebio Telles Molina, aseguró que son muchos los ciudadanos que tienen prisa de que esta administración concluya.

Reprochó que con tal de recaudar se esté hostigando a miles de familias vulnerables con la amenaza de hacer embargos. Ambos regidores remarcaron que ha sido un gobierno conflictivo y muestra de ello han sido las protestas que se han tenido de diversos grupos vulnerables.

“Si hay prisa para que esta pesadilla de administración acabe” comentó el regidor panista. El alcalde no respondió a los regidores y tras la participación de los mismos se dispuso a finalizar la sesión.