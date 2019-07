Regidores cuestionan al alcalde de Culiacán por no consultarlos

Culiacán, Sinaloa.- Durante la sesión extraordinaria de cabildo que se llevó a cabo ayer se aprobó la adquisición de un inmueble que tiene una superficie de 40 mil metros cuadrados y un costo de 40 millones de pesos, que se ubica a un costado del complejo de seguridad en Aguaruto.

De ese terreno, 12 mil metros cuadros serán donados a la Guardia Nacional, pero regidores manifestaron estar inconformes ante esta propuesta hecha por el alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, porque no les había informado con más anticipación.

El primero en hablar fue el regidor morenista Sergio Beltrán Coronel, quien expuso que parece ser una costumbre de la actual Administración de tomar decisiones y que estas se acuerden en fast track o de último momento, sin darles la oportunidad al órgano colegiado de analizar esta situación.

Señaló que adquirir un terreno con recursos municipales para un proyecto de la federación no es bien visto, ya que debe cuidarse el recurso que está destinado para los culiacanenses. “Es una Administración que a cada rato dice no haber dinero para cubrir algunas necesidades, la Guardia Nacional debe tener su presupuesto, y si no les ha llegado deberían esperar”, dijo el regidor.

Propuesta

Con el fin de que no se destine recurso, el regidor propuso que la Guardia Nacional se instale mediante campamentos y se esperen a que la federación sea quien destine el recurso para la compra del predio. Haciéndolo de la misma manera que la Marina, que estuvo instalada por años de manera provisional en el parque 87.

Por su parte, el regidor del PAN, Eusebio Telles, señaló que la petición formal del predio se hizo desde el mes de marzo y que con premura fueron convocados para que fuera aprobada, por lo que solicitó al presidente municipal que estas decisiones no se tomen sin consultar, y que los tomen en cuenta en qué se destinará un recurso para la federación, cuando hay instancias municipales, como Protección Civil, que tienen apenas una oficina que les prestan en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La adquisición del terreno tuvo tres votos en contra y una abstención, pero logró aprobarse.

Petición

Ante estas evidencias por la toma de decisiones del alcalde, este respondió que es una grilla política de los regidores y que la premura de aprobarlo fue porque la federación solicitó la visita a este predio para dar inicio con los trabajos, para que la Guardia Nacional tenga un espacio en Culiacán.

Esta discusión entre alcalde y regidores llevó a un enfrentamiento entre él y Sergio Beltrán, quien solicitó al alcalde que cuidará las palabras que declaraba en contra de su persona ante la prensa; a lo que el edil le respondió que se callara su boca y se retirara de la sala de cabildo.