Registran 72 nuevos casos de Covid-19 en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Los últimos días había habido una baja, siendo un total de ocho decesos diarios en promedio. Sin embargo, este sábado la Secretaría de Salud informó que fueron 12 las personas que perdieron la vida, de acuerdo a su último informe.

Hasta ayer suman 456 personas muertas por el virus SARS-CoV-2 en el estado.

Lo anterior lo informó la Secretaría de Salud en su reporte diario sobre los efectos de la COVID-19 en Sinaloa. Señala también que surgieron 72 nuevos casos de COVID-19 registrados ayer, mientras que suman 552 pacientes activos con el virus en todo el estado.

En cuanto a los pacientes que han logrado recuperarse, hasta ahora suman 1 mil 961 personas, 144 de ellas las más recientes, siendo Culiacán el primer lugar de ellas, con 46 recuperados; Ahome, con 30; Mazatlán, 34; Salvador Alvarado, con 18; Guasave, 7; Angostura, 3; El Fuerte, 3; Navolato, 2, y Escuinapa, 1 caso, en las últimas horas.

*NUEVOS PACIENTES: 72*



Municipios Origen:

Culiacán 15

Mazatlán 13

Ahome 12

Salvador Alvarado 11

Guasave 10

Navolato 4

Mocorito 2

Angostura 2

Sinaloa 2

Escuinapa 1



Activos: 552

Recuperados: 1961

Decesos: 456

Total de Pacientes: 2969

Pacientes Sospechosos: 1113 pic.twitter.com/ClE5LsmMQG — Dr. Efrén Encinas Torres (@EEncinas_Dr) May 31, 2020

De las últimas 12 lamentables muertes, seis fueron de Ahome, en un rango de edad de 56 a 71 años de edad; tres en Culiacán, dos de Mazatlán y una de Guasave, de estas en rango de edad de 72 a los 90 años de edad. Cabe señalar que, de acuerdo a esta información, las personas fallecieron entre los días 23 y 26 de mayo.

Más casos de coronavirus en Sinaloa

Sobre los casos activos en Sinaloa, el informe detalla que los primeros cinco lugares están ocupados por los municipios de Culiacán, con 146; Mazatlán, 118; Ahome, 94; Guasave, con 63, y en quinto lugar Salvador Alvarado, con 41.

En cuanto a los pacientes sospechosos, suman 1 mil 113 y se han encontrado en Ahome, El Fuerte, Culiacán, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado, Sinaloa, Navolato, Angostura, Mocorito, Elota, Rosario, Concordia, Choix, Badiraguato, San Ignacio, Concordia y Cosalá.

Reportan que el porcentaje de hospitalizados es del 37.8 por ciento de los pacientes activos, como graves son el 12.1 por ciento del total de pacientes; el cual, de acuerdo con la Secretaría de Salud, es de 2 mil 969 que sumaban hasta ayer por la noche.

Siguen en operación solo actividades esenciales en Sinaloa

En el estado de Sinaloa, al igual que en todo México, el próximo lunes dará inicio la Estrategia de la Nueva Normalidad, misma que permitirá la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas ante la emergencia sanitaria de COVID-19; sin embargo, la Secretaría de Salud en Sinaloa informó que solo estarán en operación las actividades esenciales, que incluye minería, construcción y fabricación de equipo de transporte.

Secretario de Salud de Sinaloa / Foto: Especial

El secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, explicó a través de un comunicado que no debemos dejar de lado las acciones de prevención primaria, prepararnos y adaptarnos a una nueva normalidad. Informó que la reapertura será gradual, ordenada y cauta, para que sea segura y duradera; pero no dio ninguna fecha.

“No hay que relajarnos. Sí hay que pensar en la reapertura gradual, progresiva, escalonada, pero con un marco de seguridad. De nosotros va a depender el que no tengamos una recaída, un rebrote importante; si bien, Sinaloa tiene la capacidad hospitalaria de respuesta en lo general, no queremos que nos saturemos en un hospital. Es mejor prevenir que lamentar, y esto es mucho del empoderamiento de la sociedad. Sé que lo podemos lograr. Sinaloenses, todos podemos. Hay mucha fortaleza en el pueblo de Sinaloa. Sigámonos cuidando. El que pueda, debe de quedarse en casa si no hay ninguna actividad indispensable que tenga que hacer”, expresó.

Aún sin emitir pasaportes

La Secretaría de Relaciones Exteriores continúa con la suspensión temporal del servicio de emisión de pasaportes en todas las delegaciones del país, hasta una fecha todavía por definir. Esto con motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19.

A través de un comunicado, pidieron no dejarse engañar por páginas falsas, pues el trámite es gratuito en las oficinas de las delegaciones. Para dudas, los usuarios pueden comunicarse al correo electrónico dgdelegaciones@sre.gob.mx y al teléfono 800-801-0773 para la atención de emergencias debidamente comprobadas, entre las que destacan urgencias médicas.

Fallecimientos resgistrados ayer en la plataforma

Ahome

Hombre de 56 años muerto el 25 de mayo en HG Los Mochis. Mujer de 70 años muerta el 25 de mayo en IMSS. Hombre de 71 años muerto el 25 de mayo en IMSS. Mujer de 65 años muerta el 25 de mayo en HG Los Mochis. Hombre de 68 años muerto el 26 de mayo en IMSS. Hombre de 67 años muerto el 26 de mayo en Issste.

Culiacán

Mujer de 81 años muerta el 25 de mayo en Hospital Civil. Hombre de 81 años muerto el 25 de mayo en IMSS. Hombre de 90 años muerto el 26 de mayo en IMSS.

Mazatlán

Mujer de 72 años muerta el 25 de mayo en IMSS. Hombre de 78 años muerto el 26 de mayo en IMSS.

Guasave

Hombre de 77 años muerto el 23 de mayo en IMSS Guasave.

Total de fallecimientos por municipios

Culiacán: 262

Ahome: 65

Mazatlán: 46

Navolato: 32

Guasave: 23

Salvador Alvarado: 10

Escuinapa: 4

El Fuerte: 4

Angostura: 2

Mocorito: 2

Badiraguato: 2

Elota: 1

Sinaloa: 1

Rosario: 1

Concordia: 1

Totales: 456

Totalt de recuperados y carga por municipio:

Culiacán: 1012

Ahome: 308

Mazatlán: 334

Guasave: 94

Navolato: 64

Salvador Alvarado: 61

El Fuerte: 17

Badiraguato: 13

Mocorito: 11

Sinaloa: 9

Angostura: 12

Rosario: 6

Escuinapa: 6

Cosalá: 5

Elota: 3

San Ignacio: 3

Choix: 2

Concordia: 1

Totales: 1961

