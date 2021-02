Registran enorme fila en Módulo del INE en Culiacán

Sinaloa.- Una fila de varios metros se encuentra en el Módulo del INE del 07 Consejo Distrital en la ciudad de Culiacán.

Entre lo que se encuentran formados hay varios adultos mayores que buscan tramitar su credencial, la cual se les perdió o tienen otros problemas por resolver.

También hay quienes la van a tramitar por primera vez. Las justificaciones de las personas para realizar este trámite hasta el último día son diversas, algunas dijeron no haber tenido tiempo por el trabajo. Otros que no estaban en la ciudad. Algunas personas dijeron que no les habían contestado nunca el teléfono para sacar cita.

En este módulo hay personas que han permanecido de pie durante varias horas y bajo los rayos del sol, muchas de ellas no guardan la sana distancia aunque la mayoría usa cubrebocas.