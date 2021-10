Regresan a clases presenciales niños de la sierra en Badiraguato

Sinaloa.- Durante este inicio escolar, los niños de 27 escuelas primarias federales de la zona escolar 013 del sector número 18, en el municipio de Badiraguato, regresaron a las aulas y están muy contentos, comentó el supervisor Ángel Robles Bañuelos.

Al momento no se ha registrado ningún caso de covid-19 y se está trabajando con los niños porque ya hacía mucha falta, ya que durante el tiempo que no acudieron a clases presenciales no fue el mismo aprendizaje que tuvieron.

Decisión

Robles Bañuelos explicó que fue mediante una consulta hecha a padres de familia que se decidió que los niños fueran a clases presenciales, el 100 por ciento votó a favor en una reunión que se hizo.

Para la decisión de abrir las aulas se tomó en cuenta que los niños que acuden a los planteles son de entre 10 a 15, por lo que no hay problemas con la sana distancia. A estas escuelas no han llegado apoyos, por lo que son los padres de familia quienes han asumido el gasto de cubrebocas y gel antibacterial.

Hubo maestros que no estaban muy convencidos en regresar y decían que en Culiacán no lo harían, pero deben estar conscientes de que los casos en esta ciudad capital y la zona serrana son muy diferentes, añadió.

Desde el inició de la pandemia de covid-19 se consideró que en la zona serrana de Badiraguato las clases presenciales no deberían suspenderse.

Robles Bañuelos agradeció a los maestros por estar atendiendo a los niños de forma presencial, ya que en algunas comunidades había padres que no podían con el gasto de que sus hijos recibierán clases a través de celular.

El supervisor explicó que a muchos niños de las escuelas que le corresponde atender, la única oportunidad que tienen para forjar un mejor futuro es asistir a las clases.

Para entender...

Inicia el ciclo escolar solo en algunas escuelas

El día 2 de septiembre, en el estado de Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura arrancó con el inició de clases de manera presencial en más de mil planteles.

En algunas de las escuelas, los alumnos no pudieron asistir debido al saqueo del que fueron víctimas. En lo que respecta a la zona serrana de Badiraguato, en donde los niños acuden de forma presencial, las escuelas se conservaron en buenas condiciones debido a que se tiene la cultura del cuidado.