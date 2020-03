Regresarán los subsidios federales para compra de vivienda en Infonavit 

Sinaloa.- Después de la desaparición de los subsidios federales para la adquisición de vivienda que se dio desde abril del 2019, estos apoyos económicos podrían regresar, dio a conocer la representante de la dirección general del Infonavit, Teresita de Jesús Pérez de Acha.

La titular del instituto en Sinaloa destacó que mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se publicaron reglas de operación el 4 de febrero para regresar dicho apoyo, en donde se habla de que se otorgarán subsidios mediante ejecutores.

Sin embargo, aún se desconoce a partir de qué fecha, y como se realizará el procedimiento, información que no ha llegado hasta el momento a Infonavit, por lo que se continuará a la espera, ya que a su parecer desde que se suspendió el beneficio se frenó el desarrollo de vivienda de interés social.

Problemática que se está viviendo pues los créditos no le alcanzan a quienes ganan salario mínimo, por lo que no se estará a la espera y se seguirán buscando alternativas para contribuir a la adquisición de viviendas que actualmente rondan por encima de los 500 mil pesos.

“Se cuenta con reglas de operación publicadas por Sedatu el 4 de febrero pasado, en donde se habla de que se otorgarán subsidios mediante ejecutores, no se menciona que ejecutores, pero internamente aún no se cuenta con un reglamento”, explicó Pérez de Acha.

Entre las alternativas que se están viendo además del ofrecimiento del programa Unamos Crédito, en donde cualquier persona puede adquirir vivienda con la fusión de créditos, también se está ideando la venta de viviendas usadas.

Ya que alrededor de los años Infonavit se fue allegando de casas que los acreditados no quisieron o no realizaban el pago, viviendas abandonadas, invadidas, adjudicadas y otras que están escrituradas y no al nombre del instituto, por lo que hay una gran variedad de situaciones que serán inventariadas para venderlas.

Respecto a ello aclaró que las subastas no van a regresar, lo que sí, es que va a haber un plan de venta, que aún no se sabe bien el esquema, pero sí que se tendrán oportunidades de adquirir viviendas económicas, mediante reglas de operación que aún no se han emitido.