¡Regreso a clases! Rocha Moya inaugura oficialmente el ciclo escolar 2022-2023 en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Ante niños y niñas de la Escuela Primaria Primaria "Rafael Ramírez", ubicada en el sector Humaya, el Gobernador Rubén Rocha Moya inauguró formalmente el ciclo escolar 2022-2023, acompañado de Graciela Domínguez Nava, Secretaria de Educación Pública y Cultura, Juan de Dios Gámez, Alcalde de Culiacán, además de autoridades federales y líderes sindicales magisteriales.

Domínguez Nava reiteró el compromiso de la Sepyc de ofrecer una educación integral de calidad, para alcanzar la excelencia educativa, exhortando a los docentes a realizar su labor con entusiasmo, para producir en los alumnos la autoestima y el amor por el conocimiento, enfatizando que la prioridad es mejorar la infraestructura, principalmente en las zonas vulnerables.

"Quiero decirles también que el sistema educativo de México está en marcha con una nueva reforma educativa profunda. Miles de docentes de Sinaloa están en una capacitación intensiva sobre el nuevo plan de estudios y el nuevo marco curricular. Ahora, pondremos a la comunidad al centro, en el marco de la nueva escuela mexicana. Nuestro compromiso es claro; primeramente mejorar las condiciones de infraestructura en las escuelas, para incrementar la cobertura y equidad. Vamos, primero, por las escuelas ubicadas en comunidades indígenas y zonas vulnerables, de alta marginación o históricamente desatendidas. Esa es la indicación de nuestro gobernador", señaló la Secretaría.

Rocha Moya inaugura oficialmente el ciclo escolar 2022 - 2023 | Foto: Cortesía

Rocha Moya exhortó a maestros y directivos a atender las disposiciones de la reforma educativa federal, en especial lo relativo a los contenidos de los nuevos planes de estudio, además de reiterar la importancia de capacitar a los docentes y promover los temas emergentes impulsados por la reforma, como son la equidad de género, respeto al medio ambiente y derechos humanos.

"No pueden suplir al maestro, no se puede suplir a la maestra, entonces hay que capacitarlos, hay que mejorarles su condición de vida, hay que mejorarles sus ingresos y llamarlos a que nos atiendan con, bueno, la vocación no es la única que basta, también el sustento de los maestros. Entonces, yo llamo a los maestros a que abracemos esta reforma educativa que tiene un corte eminentemente humanista", señaló el Gobernador.

Te recomendamos leer:

En el evento destacó la presencia de Pamela López Ruiz, titular del Programa la Escuela es Nuestra a nivel nacional, Hernando Peniche Montfort, Coordinador General de Enlace Educativo de la SEP, Genaro Torrecillas, Secretario General de la Sección 27 del SNTE en Sinaloa, Ricardo Madrid Uriarte, Secretario General de la Sección 53, Danisa Flores Ojeda, Secretaria General del Sindicato Independiente del sector educativo y Jesús Álvarez Salazar, Director del plantel anfitrión, así como los alumnos Christian Paloma Corvera Aispuro y Osmid Diaz Hernández, además de Beatriz Arlet Beltrán Felipe, Presidente de la Asociación de Padres de Familia.