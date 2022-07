Regularización de autos ‘chocolate’ aportan 74 mdp al Estado de Sinaloa

Sinaloa.- A cuatro meses de iniciada la campaña de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, Gobierno del Estado ha recaudado 74 millones de pesos, de los 150 o 200 que estima captar con la legalización y emplacamiento de 50 mil autos ‘chocolate’ en Sinaloa.

Óscar López Barraza, director del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (Sates), informó que al corte del 9 de julio se tenían 16 mil 750 vehículos legalizados y emplacados en los módulos instalados en Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Salvador Alvarado, con un promedio de 550 propietarios atendidos por día.

El funcionario dio a conocer que se tienen 14 mil 500 citas agendadas y hay alrededor de 12 mil citas disponibles.

El decreto

El director del Sates dio los motivos del programa de regularización de autos ‘chocolate’. “Por la seguridad, la criminalidad. Que estén regularizados para poder detectarlos, sobre todo cuando se comete un delito con él, o en el caso de algún accidente que no traen un seguro.

De ahí nació este decreto. Que aseguren su patrimonio y que circulen de manera legal”, expresó.

El proceso de regularización de autos usados de procedencia extranjera comienza con la cita que el propietario deberá sacar en la página www.regularizaauto.sspc.gob.mx, la cual le expedirá la fecha y hora en la que deberá presentarse al módulo con el auto para legalizar la unidad, que será sometida a una revisión física.

“Desde que inicia el proceso hasta que ya sale su auto emplacado son alrededor de 40-45 minutos. Eso es lo máximo”, indicó.

Sinaloa es el único estado en el que en el mismo día que acude el interesado, ya sale con su auto legalizado y emplacado. El costo de regularización y emplacamiento es de alrededor de 4 mil 500 pesos.

La advertencia

Óscar López Barraza alertó a los propietarios de este tipo de autos sobre los 'coyotes', personas que ofrecen agilizar los trámites que en ocasiones terminan en fraude o pagando cantidades que no deberían de pagar.

“Nos sigue pasando todavía, por más que se le dice al ciudadano. Ya salió el decreto. El presidente autorizó 2 mil 500 pesos para la regularización, el gobernador les hizo un descuento del 30 por ciento en las placas, y no es posible que alguien ajeno se aproveche de la ciudadanía”, subrayó.

Los 'coyotes', abundó, han hecho páginas falsas en las que anuncian que van a regularizar el vehículo, que van a tramitar o adelantar su cita.

Los filtros

El proceso de regularización y emplacamiento, aseguró, cuenta con filtros para evitar que se registren autos con reporte de robo.

El Sates cuenta con la colaboración de gobierno federal, con el Registro Público Vehicular (Repuve), Aduanas México y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

“Somos cuatro instituciones que somos independientes. Ya para que se nos pase alguien con un vehículo que no debiera de pasar, está muy difícil”, acotó. Aun así, cuatro autos con reporte de robo se han “colado”, pero no pasan el siguiente filtro.

“Hasta el sábado, eran cuatro en toda la regularización. Esos vehículos se detienen. El propietario no es afectado. Es un comprador de buena voluntad, y si no tiene ningún ilícito, no actuamos contra él”, manifestó.

Prórroga y decreto

El funcionario consideró que no será necesaria una prórroga a la regularización de estos vehículos por el ritmo en que está fluyendo el trámite, máxime porque para la tercera semana de julio los 18 municipios del estado contarán con módulos de atención.

Los vehículos que contempla el decreto, aclaró, son solo aquellos que hayan sido fabricados y ensamblados en Canadá, Estados Unidos y México, por lo que los que provengan de Asia, Europa y Brasil no son susceptibles de legalizar. Pero, dijo, se gestionará un nuevo decreto que contemple a estos vehículos.

“Una vez que termine este decreto, vamos a gestionar que salga un decreto para esos vehículos porque definitivamente sabemos que son muchos los que van a quedar fuera”, comentó.

Otros intereses

López Barraza negó que el decreto afecte las ventas de las agencias de autos nuevos, que argumentan una competencia desleal, porque solo se regularizarán los vehículos que ya se encuentran en circulación.

“El decreto es para los vehículos que ya están en el estado y en el país circulando. No tienen por qué afectarles”, afirmó.

El 'coyotaje'

A raíz de la campaña de regularización, los vendedores incrementaron el precio de las unidades, y los 'coyotes' vieron un nicho de negocios .

“Los vendedores se ‘chacalearon’ y les subieron de volada a los carros. Una camionetita que te la dejaban en 40-50 mil pesos, ahora no te la bajan de 70 con el cuento de que ya está lista para nacionalizarla”, comentó Heriberto.

Empleados de gobierno o 'coyotes' con nexos con estos funcionarios, hasta organizaciones empadronadoras han hecho su “agosto” con el programa. En su sitio oficial, la Onappafa ofrece sus servicios a propietarios de autos que entran o no al programa.

“Alrededor de 6 mil 500 pesos ya con sus placas nacionales... ya con las placas del estado de Sinaloa”, respondió una empleada. Pero dijo que ya trabajan para que los autos que no entren en el programa puedan hacerlo.

“Nosotros estamos trabajando. De hecho, ya ingresamos una iniciativa para que se regularicen los vehículos que comienzan con letras y que nos den apoyo para los autos que están de manera ilegal en el Repuve (Registro Público Vehicular)”, agregó.

Un propietario de un vehículo ‘chocolate’ que pidió el anonimato aseguró que pagó a un ‘coyote’ 7 mil pesos por la cita y la aduana.

“Ellos hicieron todas las vueltas esas. A mí nomás me dieron la cita para que fuera por las placas... Yo voy a pagar las placas aparte”, comentó.

La seguridad

Cinco horas después de haber llegado al módulo de regularización en el teatro griego del parque 87, Narda sale satisfecha con sus placas para su vehículo.

“Estoy emocionada porque ya no me van a parar... Lo bueno es que ya las saqué y voy a poder andar más a gusto”, expresó.

El Dato

14 mil citas agendadas

Asimismo 12 mil citas disponibles se cuenta para la campaña de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.

Contexto

A dos meses de iniciada la campaña de regularización de autos ‘chocolate’ en el estado, se han regularizado casi 17 mil vehículos, con una recaudación de 74 millones de pesos, y aún se tienen 14 mil citas agendadas y 12 mil disponibles para propietarios de este tipo de unidades que buscan realizar este trámite.

El Sates tiene cinco módulos de atención en los principales municipios del estado, y en la tercera semana de julio se ampliará a los 18 municipios.

Una vez que concluya esta campaña en septiembre, se buscará una prórroga, en caso de ser necesario, así como la ampliación del beneficio a propietarios de vehículos de procedencia europea y asiática.