Reimpresión de boletas y anular la elección en Culiacán, exige Jesús Estrada Ferreiro

Sinaloa.- El candidato de Morena a la alcaldía de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro se pronunció por la reimpresión de las boletas electorales y de anular la elección en el municipio, en caso de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratifique o modique la resolución que revoca el acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), que aprobó en su momento, para la reelección de las candidaturas comunes del Morena-PAS.

Consideró que ante el daño que provoca a su persona la resolución de la Sala Guadalajara del TEPJF, un equipo de abogados de la coalición Morena-PAS ya viajaron a esta ciudad para presentar este lunes un recurso de reconsideración, mismo que turnará a la brevedad a la Sala Superior para que en un plazo no mayor de cinco días se resuelva.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"A mi no me conviene que aparezca el PAS con mi nombre y va a anular los votos", reiteró Estrada Ferreiro, quien dijo que los órganos electorales se deben de sujetar a lo que resuelvan los magistrados electorales, que puede ser la reimpresión de las boletas o anular la elección a alcalde.

Leer más: Piden al INE disuadiar a mexicanos para que voten sin miedo al Covid-19

"Yo con el PAS o sin el PAS puedo ganar, pero se trata que este partido político aporta mucho a nosotros con buena estructura y militancia", reiteró.

Explicó que la resolución de la Sala Guadalajara del TEPJF determinó que los votos que van a recibir los candidatos de Morena, Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo "Químico" Benítez, no van a contar los votos para ellos, debido a que la resolución ordena que ellos deben de ser postulados por los partidos políticos que los postuló de inicio, que corresponde a Morena para la reelección.

Lo lamentable, explicó que el PAS es aliado de la candidatura común y se le impide ir unidos en el proceso electoral en tres municipios, lo cual es contrario a la autonomía para tomar decisiones, siempre y cuando no cause problemas y no dañe a terceros.

Estrada Ferreiro responde a críticas.

Leer más: El 94.4% de los funcionarios de las casillas para comicios en Mazatlán

Hace seis días le notificaron al Ayuntamiento de Culiacán de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que este municipio está ubicado en el noveno lugar de los 2,500 municipios del país, como de los mejores recaudadores del impuesto predial urbano, y lo anterior, que lo mencionó en el debate del sábado organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, ante la campaña de acusaciones que realiza la Coalición Va por Sinaloa (PRI-PRD-PAN), agregó.

Efectivamente, dijo que se realizan muchas obras en Culiacán, pero no pagan impuestos y cuestionó que gana el pueblo con estas inversiones que no pagaban por los Ceprofies de empresarios de otros estados del país, en el cual esos recursos deben de ser aplicados en obras que los habitantes del municipio requieren, sin embargo, aseguró que la inversión en su gobierno creció.