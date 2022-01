Reinstalan y pagan quincena a trabajadores del Hospital General de Culiacán

Sinaloa.- La amarga Navidad que vivieron Susana Soto, enferma de cáncer de mama, y Sara N., madre de una niña con discapacidad, y 34 trabajadores más de contrato del Hospital General de Culiacán quedó en un triste recuerdo. La mañana del 31 de diciembre, recibieron la inesperada llamada del área de Recursos Humanos del hospital, que les comunicaban con palabras amables que estaba autorizada su recontratación por tres meses más.

Esta noticia las llevó a vivir uno de los mejores inicios de año, por tener la certidumbre de un empleo. Les pagaron en ese rato la segunda quincena de diciembre y les brindaron la oportunidad de seguir laborando.

Susana está contenta

Susana Soto, trabajadora de intendencia, está feliz y dice que por fin “ya se siente bien a gusto. Me hablaron y me dijeron ‘siempre sí se quedan’”, y este domingo acudió como siempre lo ha hecho y no tuvo ningún problema en su horario de las 07:00 a las 19:30 horas todos los fines de semana.

“Solamente nos amargaron un rato y nos pusieron a pensar, pero ahora estamos muy contentas por no ser despedidas”, agregó Susana. Dijo que ahora espera seguir con el tratamiento médico y que continúe mejorando su salud, al tener la tranquilidad de un trabajo seguro y no andar batallando en conseguir otro.

Amargo recuerdo

Muy emocionada, Sara N., trabajadora de intendencia, comentó que espera con ansias firmar su contrato, ante la desesperación que vivió varios días, que la llevó a pasar la Nochebuena más amarga por pensar que no le iban a regresar su trabajo.

“Nos hablaron y dijeron que nos quedábamos todos, que es muy difícil quedarse sin trabajo, pero en su caso por su hija que está enferma, a ella le dolía más quedarse sin el servicio médico del Issste”, narró Sara.

A Sara N. únicamente se le comunicó el cambio en los días que debe presentarse en el nosocomio, pero externó que ayer domingo a las 19:00 horas ya podía trabajar para salir a las 07:30 horas durante tres días a la semana.

Comentó que su trabajo está dentro de la zona covid, es decir, en donde están los pacientes contagiados de esta enfermedad; mientras que Susana Soto no tiene contacto directo con los enfermos, pero el peligro del virus es permanente.

Ambas celebran iniciar el 2022 con el pie derecho y lo sorprendente, insistieron que después de hacer pública su demanda, “se nos resolvió rápido” y lo único que buscaban ambas como madres solteras era tener una seguridad en el empleo.

Fue el pasado viernes cuando el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, anunció que, en acuerdo con el gobernador del estado Rubén Rocha Moya, se recontrataría al personal de salud de contrato de los diversos hospitales.

Los Datos

Notificación

Un grupo de trabajadores del sector salud fueron informados desde el pasado 23 y 24 de diciembre que sus contratos en el Hospital General de Culiacán no serían renovados, debido a que se había reincorporado el personal de base vulnerable.

Terminación

Ante la desesperación de quedarse sin empleo, 36 familias sinaloenses, trabajadoras sociales, de intendencia, vigilantes, enfermeros y demás personal contratado para la contingencia covid-19, se manifestó públicamente el 28 de diciembre.