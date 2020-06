Reitera legisladora que documentos comprueban mal manejo de recursos FOFAE

Sinaloa.- Ante, las declaraciones del Secretario de Pesca, Sergio Torres sobre que, la federación no entregó ningún recurso proveniente del Fondo del Fomento Agropecuario, la legisladora de Morena, María Victoria Sánchez reiteró que, tales recursos si se entregaron por la federación e incluso, aseguró que, los titulares de SAyG y Pesca firmaron de recibido tales recursos.

Dijo que, los secretarios de estado están politizando el tema al acusar a la federación de no esparcir tales recursos cuando en abril, ellos mismo constataron de la entrega.

Reiteró que, hace falta que se informe sobre la aplicación de los recursos porque si bien, es sabido que, si recibieron el dinero, se desconoce si estos fueron efectivos o productivos en su aplicación.

No se sabe si se llevaron cabo los programas cual fue el impacto, no tenemos la documentación que, lo compruebe, pero hay que seguir buscando sobre este tema, pero hasta ahorita no tenemos esa información, pero si nos consta que lo recibieron porque está documentado y firmado por ellos”, dijo.