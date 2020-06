Remodelaciones del hogar en tiempos de pandemia

Si eres de las personas que han tenido la posibilidad de disfrutar del hogar en estos tiempos de confinamiento, seguro has notado que con un poco de creatividad, tiempo y un buen material, puedes lograr grandes cambios en los espacios favoritos de tu casa. Y si aún no lo has hecho pero tienes la intención de comenzar, te mostraremos algunas ideas que puedes poner en marcha. ¡Te gustarán los cambios!

Mejorando el aspecto del jardín

Seguramente, en estas semanas el jardín se ha convertido en uno de los espacios más visitados de la casa, y es que salir a respirar un poco de aire fresco es todo un placer. Ahora bien, seguro sientes la necesidad de mejorar este lugar y algo que puedes hacer en familia es crear un lugar especial para la plantas. Sí, como una especie de vivero, lo cual será muy divertido y original.

Otra buena idea es remodelar el piso, creando pequeñas divisiones que identifiquen cada lugar del jardín. También construir caminos es una gran forma de darle vida a estos lugares, siempre y cuando utilices el material indicado que se adapte al exterior, como lo es el adoquín.

Un balcón más personal

Sin duda, los balcones son un espacio muy personal y a la vez un lugar que deja ver la personalidad en el interior de una casa. Si tú tienes uno, ahora es momento de mejorarlo, y una de las formas en que puedes hacerlo es colocando una protección de herrería, que le dan ese toque minimalista y, además, le ofrecerá seguridad a tu hogar, sobre todo si tienes niños o mascotas.

De igual forma, las flores son algo no deben faltar en un balcón por razones muy importantes, ya que le dan vida a la casa y mantienen frescos estos espacios. Y lo mejor es que las puedes colocar en macetas que tú mismo realices, ya que si piensas pasar mucho tiempo en él puedes colocarle un silloncito, mesa para el café por las mañanas o hasta una hamaca para el descanso.

Grandes cambios para tu hogar

Ya si en tu caso quieres cambios drásticos y tienes el tiempo de llevarlos a cabo, puedes mejorar la fachada completa de ta casa, con un nuevo frente, utilizando materiales novedosos y de alta calidad como los que te ofrece Santa Justa Prefabricados. Imagina cómo mejoraría tu casa con una nueva barda y muros de blocks. ¿Mucho, verdad?

En efecto, son muchos los cambios que puedes realizar en estos momentos, ya que tienes tiempo para plantearlos a detalle y disfrutarlos en familia. Por ello, te sugerimos que lo hagas de una manera divertida, organizada y usando materiales de alta calidad, donde se vean reflejados los resultados de tu esfuerzo.

Por esa razón te sugerimos adquirirlos en Santa Justa Prefabricados, quienes te brindarán la mejor experiencia de construcción para tu casa, ya sea para pequeños o grandes cambios, desde calidad en sus productos, y rapidez en su servicio, encontrando así materiales como bloc, mármol, vigueta, herrería y carpintería.

