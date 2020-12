Rendirán homenaje hoy a Capitán, a las 5:00 pm en catedral de Culiacán

Sinaloa.- Ante la trágica noticia de la muerte de Capitán, el perrito de Culiacán, el can cuidado y querido por toda una ciudad, Huellita con Causa invita hoy miércoles 30 de diciembre a las 5:00 horas a un homenaje en su honor.

La fundación invita a los ciudadanos a unirse en el último adiós a un perro que se volvió símbolo del centro de la ciudad, además de su presencia se puede llevar flores o imagenes.

En su cuenta oficial de Facebook Huellita con Causa ha dado a conocer la intención de rendir un homenaje a Capitán, un perro que se paseaba a sus anchas por el centro de Culiacán y era querido y cuidado por todos pero especialmente por comerciantes que trabajan en la zona y monitoreaban su salud y sus necesidades.

En la publicación se puede leer la emotiva letra de "Callejero", de Alberto Cortéz, canción de fondo para el dolor por la pérdida de Capitán, el texto lo acompaña una imagen del entrañable perrito:

"Era callejero por derecho propio; su filosofía de la libertad / fue ganar la suya, sin atar a otros / y sobre los otros no pasar jamás. / Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño / que condicionara su razón de ser. / Libre como el viento era nuestro perro, / nuestro y de la calle que lo vio nacer. / Era un callejero con el sol a cuestas, / fiel a su destino y a su parecer; / sin tener horario para hacer la siesta / ni rendirle cuentas al amanecer. / Era nuestro perro y era la ternura, / esa que perdemos cada día más /y era una metáfora de la aventura / que en el diccionario no se puede hallar./ Digo "nuestro perro" porque lo que amamos / lo consideramos nuestra propiedad / y era de los niños y del viejo Pablo / a quien rescataba de su soledad. / Era un callejero y era el personaje /de la puerta abierta en cualquier hogar / y era en nuestro barrio como del paisaje, / el sereno, el cura y todos los demás. / Era el callejero de las cosas bellas / y se fue con ellas cuando se marchó; / se bebió de golpe todas las estrellas, /se quedó dormido y ya no despertó. / Nos dejó el espacio como testamento, / lleno de nostalgia, lleno de emoción. / Vaga su recuerdo por los sentimientos / para derramarlos en esta canción."

Toda la ciudad lamenta la pérdida de quien fue el guardián del centro de Culiacán.