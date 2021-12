Rene quiere volver a caminar en Culiacán; recibir terapia sería su mejor regaló de Año Nuevo

Sinaloa.- En un cuartito de hule y con piso de tierra está Rene Alvarado, él no puede moverse y su mejor regalo de Año Nuevo sería recibir terapia y volver a ponerse de pie en Culiacán, Sinaloa.

Depende de las demás personas que están en el albergue Buen Samaritano para poder comer, bañarse y poder ir al baño, pero muchos de ellos son personas de la tercera edad, sufren de alguna discapacidad, enfermedad crónico degenerativa o mental. Desde hace cuatro o cinco años no sabe precisar cuándo llegó a este lugar, en la actualidad está en un catre porque hay ocasiones en las que su espalda se llena de llagas.

René es originario de un pueblo de Chiapas, formó parte de los miles de migrantes que todos los años dejan sus comunidades para venir a trabajar en los campos de Sinaloa. Estaba casado y tenía hijos pero tuvo la mala fortuna que sufrió un golpe de calor que lo dejó parapléjico.

Rene fue internado en el Hospital General al saber su condición su esposa ya no pudo hacerse responsable de él y fue abandonado en el Hospital General. Trabajadores de este nosocomio, localizaron vía telefónica a sus padres y dijeron que no podían llevárselo porque no tenían condiciones económicas.

Leer más: A no llevar el peligro de la pirotecnia a los hogares, llama Protección Civil de Sinaloa

Fue la pobreza lo que orilló a su familia a abandonarlo y el único lugar en donde lo recibieron fue en el Buen Samaritano. “Caminar”, fue lo que contestó al preguntarle que era el mejor regalo que podía recibir.