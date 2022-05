Renuncia de su hijo al Isdesol es por apoyo moral, asegura Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- La renuncia de Jesús Manuel Estrada López al Instituto Sinaloense de Desarrollo Social fue en su apoyo, al darse cuenta que no era “limpio” seguir trabajando para un gobernador que está tratando de dañarlo, señaló el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Jesús Estrada Ferreiro dijo que su hijo tomó esa decisión de presentarle su renuncia al mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, por decisión personal y como un respaldo moral hacia él ante el proceso de juicio político que se le sigue en el Congreso del Estado.

El edil aclaró que la renuncia de Estrada López no implica un rompimiento con el Gobernador, ya que por las responsabilidades que detentan están obligados a trabajar juntos.

“Decidió definitivamente hacerlo porque se dio cuenta que esto no era limpio, que no era cosa de apreciaciones... que no le parecía justo estar trabajando para un gobernador que estaba tratando de causarme daño”, expresó.