Reporta ASE que Cuenta Pública de Quirino Ordaz de 2020 obtuvo menos observaciones

Sinaloa.- La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020 del gobierno de Quirino Ordaz Coppel presenta una reducción importante de hallazgos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en comparación con 2019, con un importe de los pliegos de observaciones por un monto de 15 millones 5 mil 801 pesos con 98 centavos, que seguramente será aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa.

El secretario de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta Zazueta informó que concluyeron los diez días de plazo para la notificación de los entes públicos auditados, y luego siguen otros 30 días hábiles para que las mismas ingresen documentación a la ASE para la comprobación de la solventación de los mismos hallazgo.

Explicó que solamente corresponde esperar los tiempos, porque existe otro tercer periodo de 120 días para que la ASE haga una revisión a los documentos entregados por el ente público, para ver si está solventada la observación.

De acuerdo a los resultados de la cuenta pública 2020 del Poder Ejecutivo, reporta 131 resultados con observaciones, de las cuales, 11 son recomendaciones; 118 de promoción de responsabilidades administrativas y 37 de pliegos de observaciones con el importe de $15,005,801.98.

Este monto señalado por la ASE corresponde a pagos sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos realizados; volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados, en exceso y ejecutados que no cumplen con las especificaciones de construcción de la obra y; pagos de estimaciones de obra, amparados con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, en los cuales no se realizó la deducción del 3 (tres) al millar como lo establece el contrato.

Además, se observó insuficiencia de recursos financieros del activo circulante de libre uso para pagar los pasivos de corto plazo, originando Pasivos Sin Fuente de Pago por un importe de $3,113,916,031.58.

Mientras que el Supremo Tribunal de Justicia registra cuatro resultados con observaciones, que se dividen en una recomendación; tres promociones de responsabilidades administrativas y dos pliegos de observaciones por un monto de $15,939.02.

El Congreso del Estado de Sinaloa acumuló cinco observaciones, que se refieren a tres recomendaciones; dos promociones de responsabilidades administrativas y cero importe de los pliegos de observaciones.