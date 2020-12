Reportan 89 contagios más de covid-19 en Sinaloa, cifras de hoy 30 de diciembre

Culiacán.- A poco tiempo de que termine este año 2020, el estado de Sinaloa alcanzó la cifra de 26 mil 362 casos confirmados de coronavirus y 4 mil 208 muertes por covid-19, al reportar en las últimas 24 horas 89 nuevos contagios y 10 muertes, según la información de la Secretaría de Salud.

El secretario de Salud, Efrén Encinas Torres detalló este 28 de diciembre que los 89 nuevos casos de coronavirus: Culiacán 53, Guasave 11, Ahome 8, Navolato 6, Salvador Alvarado 5, Rosario 2, El Fuerte 1, Angostura 1, Concordia 1 y Mocorito 1. Hasta el momento, Sinaloa registra 416 casos activos de coronavirus.

Asimismo, durante este miércoles se registraron en la plataforma de la Secretaría de Salud 10 nuevas muertes por la enfermedad del covid-19, reportando Culiacán 3, Ahome 4, Angostura 2 y Salvador Alvarado 1. Respecto a estos, la Secretaría de Salud detalla que son 4 hombres y 6 mujeres en edades de 52 a 77 años, quienes al ingresar a los servicios hospitalarios presentaban enfermedades como diabetes e hipertensión.

De igual manera durante la jornada de Covid-19 de este miércoles, se registraron casos sospechosos en Ahome, El Fuerte, Culiacán, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado, Sinaloa, Navolato, Angostura, Rosario, Mocorito, Choix, Badiraguato, San Ignacio, Cosalá, Elota y Concordia; dejando un acumulado de 1,269 concentrados principalmente en Culiacán, Guasave y Ahome con 627, 205, 191 casos sospechosos respectivamente.

A 307 días del inicio de la pandemia, el número de pacientes recuperados ha alcanzado los 21 mil 738 en Sinaloa, 66 nuevas altas en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud informó que el 32.1 por ciento de los pacientes activos de covid-19 en Sinaloa se encuentran hospitalizados. Asimismo, se detalla que hay una disponibilidad del 81 por ciento de las camas covid.

Vacuna covid

El secretario de Salud refirió que el Gobierno del Estado ha integrado información solicitada a nivel federal sobre el censo del personal de la salud que integra la primera línea de atención covid-19 en el estado de Sinaloa.

"Hemos estado trabajando de manera permanente en la consecución de la vacuna de covid, ya lo hemos platicado. Hemos estado integrando la información ya solicitada a nivel federal, ellos también hacia nosotros, donde tenemos el censo de nuestro personal, integrándolo para cumplir con la vacunación, como lo ha señalado la metodología que está establecida en la primera línea", explicó.

Por otro lado, mencionó que existe una mutación del virus, alrededor de tres cepas distintas de coronavirus encontrada en Reino Unido, con comportamiento símilar al covid-19, por lo que todas las medidas preventivas sigue vigentes para evitar su propagación. Destacó que no se ha encontrado que la nueva cepa tengan mayor impacto de agresividad, sino en cuanto a la velocidad de trasmisión.

Efrén Encinas Torres reiteró el llamado a evitar reuniones para evitar contagios de covid-19 "Podemos vernos en otro momento, para seguir viéndonos durante muchos años y no vernos en una reunión de un par de otras (...), no vaya a ser que después no podamos vernos", señaló.

Actualización de covid-19 al 30 de diciembre | Secretaría de Salud

Pacientes activos por municipio

Culiacán: 251

Guasave: 71

Ahome: 27

Mazatlán: 20

Navolato: 14

Salvador Alvarado: 12

Sinaloa: 6

El Fuerte: 4

Mocorito: 3

Escuinapa: 2

Rosario: 2

Concordia: 2

San Ignacio: 1

Angostura: 1

Badiraguato: 0

Elota: 0

Cosala: 0

Choix: 0

Total de recuperados: 21,738

9398 Culiacán

3636 Mazatlán

2999 Guasave

2697 Ahome

710 Salvador Alvarado

637 Navolato

309 Sinaloa

263 Escuinapa

247 Angostura

234 El Fuerte

130 Rosario

127 Badiraguato

91 Mocorito

72 Choix

65 Cosalá

46 Elota

40 Concordia

37 San Ignacio

Total de muertes: 4208

1557 Culiacan

785 Ahome

646 Mazatlan

483 Guasave

148 Salvador Alvarado

139 Navolato

92 El Fuerte

86 Angostura

67 Escuinapa

51 Sinaloa

44 Mocorito

31 Rosario

21 Concordia

18 Badiraguato

15 Elota

12 San Ignacio

9 Choix

4 Cosalá

Casos sospechosos 1,269