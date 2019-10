Reportan grandes baches por la avenida Revolución

Sinaloa.- Comerciantes y vecinos de la avenida Revolución, en la colonia Guadalupe Victoria, denunciaron que la gran cantidad de baches que hay en el lugar es un gran peligro.

Algunos indicaron que desde hace algunos días hay una fuga de aguas negras, la cual corre frente a los establecimientos, lo que provoca mucha molestia porque huele muy mal; además de que algunos de los carros la chispean.

Contradicción

En la mañana de ayer, EL DEBATE estuvo en el lugar y pudo constatar que es muy grande el tramo que tiene hoyos; también que hay lugares en los cuales ya no hay pavimento.

De acuerdo con trabajadores de algunos establecimientos, en otras ocasiones personal de la comuna ha tapado los baches, pero no han arreglado la parte de la calle que ya no tiene pavimento, porque les dicen que es parte de la banqueta, y ellos aseguran que no.

Hilda Quintana, habitante del lugar, indicó que ya habían realizado los reportes de este problema a las instancias correspondiente y esperaban respuesta.

Por parte del área de Bacheo del Ayuntamiento se informó que iban a atender este problema, solo que necesitaban reparar las fugas de agua para hacer un mejor trabajo.