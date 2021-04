Reprocha diputada que la ASE ignora los presuntos actos de corrupción en Sinaloa 

Sinaloa.- El sello del gobierno de Quirino Ordaz Coppel ha sido la resistencia a la rendición de cuentas y que se sumó la auditora, Emma Guadalupe Félix Rivera, al ignorar los presuntos actos flagrantes de corrupción, que llevaron a que las cuentas públicas de esta administración estén en espera de resolución de la Suprema Corte de Justicia de Nación por la negativa del mandatario a solventar las observaciones que prefirió vetarlas, denunció la presidenta de Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava.

Reprochó a la titular de la ASE que haya ignorado sistemáticamente la dependencia que el órgano que dirige y que depende del Congreso local así como diversos actos de posible corrupción como la entrega de tarjetas para alimentos por parte del gobierno del estado, que asciende a 800 millones de pesos en absoluta opacidad, y la construcción con recursos públicos y posterior entrega a intereses particulares del estadio de futbol de Mazatlán por más de 700 millones de pesos.

“La ASE, se hace que no ve nada, que no detecta nada, que no escucha nada. Es por ello, que el Congreso a partir de octubre de 2018, ha encontrado una conflictiva en su relación con la Auditoría Superior del Estado”, señaló la legisladora.

La legisladora recordó que una vez conocidos los resultados de las elecciones de julio de 2018, que fueron adversos al partido que ostenta el gobernador, y que dieron paso a una nueva mayoría parlamentaria; se pretendió, sin respetar las reglas del proceso legislativo, aprobar un dictamen con reformas a múltiples artículos de la Constitución sinaloense.

“Aquel dictamen, que finalmente no alcanzó los votos necesarios para su expedición, incluía despojar a este Congreso de su órgano de fiscalización. De ese tamaño era el temor a la revisión de las cuentas públicas, aunque el discurso hablara de fortalecer una autonomía que ya se tiene. Estos antecedentes demuestran que sólo se trataba de retórica. Las reformas de 2017, que se pretendían modernizadoras, terminaron creando un marco jurídico regresivo, defectuoso y obsoleto”, expuso Domínguez Nava.

Consideró que ha resultado poco objetiva de la actuación de la titular de la ASE, sino que sistemáticamente ha sobrepasado sus atribuciones y se ha desenvuelto como un ente fiscalizador superior, totalmente independiente y constitucionalmente autónomo, a lo que “ha tratado en los hechos de ignorar la subordinación legal que debe, por ley, al Congreso del Estado y ha pasado por encima de sus facultades en su relación con la Comisión de Fiscalización a la que está adscrita administrativamente conforme a la ley.

“Existe una enorme preocupación por la actuación que usted ha tenido al frente del órgano de fiscalización”, le dijo la presidenta de la Comisión de Fiscalización a Félix Rivera, quien le reiteró que presentan nulo avance los asuntos que conocieron hace casi tres años, cuando tomó protesta la 63 legislatura.

Poder Ejecutivo, se cruzan inadmisiblemente con los de la administración pública, sin ninguna investigación y menos una resolución de fondo; despiertan fundados temores de que los recursos públicos estatales estén siendo canalizados a la operación de indebidas estrategias políticas “Desde luego debería responderse, si en términos de sus facultades constitucionales y legales usted ha procedido a la revisión de esas operaciones del ejercicio fiscal en curso, sobre todo porque el presupuesto vigente para dicho programa es de solo cuatro millones de pesos, mientras el cumplimiento de la meta anunciada alcanza los 800 millones, con la posibilidad que el gasto se multiplique en virtud de la recarga mensual anunciada de esas tarjetas, ilustradas con la imagen de la campaña del propio gobernador adoptada de manera institucional”, acusó Graciela Domínguez.

Estadio de futbol

Además, lamentó que la ASE haya ignorado uno de los casos más escandalosos de este sexenio: el gran negocio particular con más de 700 millones de inversión de recursos públicos en un estadio de futbol en la ciudad de Mazatlán.

“Las inversiones a este inmueble continúan de manera insultante, ahora con casi 70 millones para la construcción de la unidad deportiva, como parte de la infraestructura del propio estadio de futbol hoy en manos del empresario Ricardo Salinas Pliego, a través de su empresa Atlético Morelia S. A de C.V. Este caso es un ejemplo de la falta de resultados de la ASE, no hay acciones decididas, como si no estuviéramos ante un posible caso de corrupción que involucra millones de pesos del recurso públicos”, criticó Graciela Domínguez.

Ante estas omisiones de la ASE, en Morena se llegó a la obligación ética y moral de presentar una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía por posibles hechos de corrupción contra quienes resulten responsables de este robo al pueblo de Sinaloa.

“¿Nos sirve así una Auditoria Superior del Estado? ¿Qué intereses se protegen por la ASE? Porque todo indica que no son los intereses del pueblo sinaloense. En resumen, la facultad de fiscalizar y revisar las cuentas públicas debe reformarse a fondo, pero no será suficiente sin Auditores o Auditoras con verdadera vocación de autonomía y legalidad. El buen juez, o jueza, por su casa empieza”, concluyó.