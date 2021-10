Reprochan Morena y PAS asignación de plazas y manejo de recursos a secretario de Salud de Sinaloa

Sinaloa.- Mientras que el titular de la Secretaría de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres destacó que la esperanza de vida de los sinaloenses aumentó dos años, es decir, pasó de 74.4 a 76.3 años y otorgaron 4 millones 651 mil consultas de primer nivel, los diputados reprocharon que se logró un poco avance en la atención de enfermedades que afecta a la población, el proceso de asignación de plazas laborales, el presunto manejo opaco y discrecional de los recursos públicos.

En sus intervenciones, el grupo parlamentario del PAS solicitó los nombres, tipos de plazas otorgadas y estatus que guarda el proceso de asignación de bases al personal de salud durante 2021, debido a que han solicitado esta información desde el pasado 11 de octubre y no han tenido respuesta, se quejó la diputada Viridiana Camacho Millán.

Lo anterior, ante el acercamiento de los trabajadores del área de Salud ante la preocupación que existe entre el personal en el otorgamiento de bases laborales que se está realizando, y que presuntamente existen irregularidades que están afectando a este sector.

"Esta situación no es nueva, ya que desde legislaturas anteriores hemos coadyuvado con representantes del gremio en la gestión de la regularización de su situación laboral", externó la legisladora.

El diputado Pedro Alonso Villegas Lobo señaló que según las estadísticas institucionales, siete de cada 10 sinaloenses enfrentan problemas de obesidad, entre ellos, un 30 por ciento de la población infantil de edad escolar de 5 a 11 años, y el 9 por ciento de la población padece diabetes mellitus y alrededor de 270 mil personas hipertensión arterial.

“En este sentido, resultan preocupantes los altos niveles de opacidad en el sector salud, por el acumulado pasivo por más de 486 millones en los servicios de salud y entre otras la apropiación de 16 millones de pesos en retenciones, por cierto destinadas al concepto de Seguro de Retiro Cesantía y Edad Avanzada de los trabajadores de la salud”, añadió.

Ambrocio Chávez dijo que la Auditoría Superior del Estado reportó que no se licitó la contratación del servicio integral de pruebas de laboratorio de análisis clínicos para los hospitales generales, integrales de especialidad y Centros de Salud, por 31 millones, tampoco se licitó la contratación de servicios de mezclas terapéuticas y parenterales para el Instituto de Cancerología, Hospital General de Culiacán, Hospital de la Mujer y Hospital General de Mazatlán, por 30 millones de pesos, y entre otras observaciones, se enfrentaron pasivos sin fuente de pago por 352 millones de pesos.

Verónica Bátiz Acosta, integrante también del Grupo Parlamentario de morena, le recordó al funcionario estatal que el plan estatal de desarrollo presentado con cifras de 2016, establecía que del uno al diez las principales causas de enfermedades en Sinaloa eran infecciones respiratorias agudas, de vías urinarias e intestinales; además úlceras, gastritis y duodenitis y por supuesto hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II.

“¿Por qué no parece haber avances con respecto a enfrentar las principales causas de enfermedades en el estado de Sinaloa? No me queda duda que esa tendencia de causas de enfermedades que se mantiene desde hace seis años, será reducida por el nuevo gobierno mediante la aplicación del acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, un acuerdo que como ya se dijo, carece de toda referencia en el último informe de gobierno, a pesar de que implica la transferencia al Gobierno Federal de los establecimientos para la atención médica de primero y segundo nivel de atención médica”, aseguró la legisladora para concluir.