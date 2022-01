Repunte en la flor mermará las ganancias de floristas en San Valentín

Culiacán, Sinaloa.- El repunte en el precio de las flores que se está dando por la falta de producción en consecuencia de las lluvias en el sur del país, afectará seriamente las ganancias de los floristas el próximo 14 de febrero, advirtió Celso Vázquez, integrante de la unión de floristas del municipio de Culiacán.

Explicó, que con el fin de aumentar un poco las ganancias que se esperan el próximo día festivo de San Valentín, los vendedores ya empiezan a surtir la mercancía, sobre todo cajas de madera, listón, oasis y cintas, en donde destaca el traslado a la Ciudad de México para la compra de flores.

El florista advirtió, que, por el aumento en los costos de la flor, este año inevitablemente se realizará una actualización de los precios, sin embargo, será en mayor medida una semana antes del 14 de febrero porque los proveedores también subirán los costos ante el aumento de la demanda.

"Anda muy cara la flor ahorita en México porque está lloviendo mucho, y está haciendo mucho frío entonces hay poca producción y ya nos los dijeron los señores de México, pero no podemos subirle, si sube el precio, se detiene la gente y no compra mercancía, entonces nosotros lo asimilamos y no le subimos al precio porque no queremos que la gente no llegue", especificó.

Leer más: Estiman comerciantes de Las Riberas, en Culiacán, golpe a las ventas por tarifas en juegos infantiles

Asimismo, recordó que actualmente las ventas se encuentran muy por debajo de lo que se tenía en años anteriores, pero se estima que durante el mes entrante se estabilice y repunten hasta el 50 por ciento o más, siempre y cuando se reanuden las clases presenciales pues son los jóvenes los que se llevan más del 60 por ciento de la compra de flor el día de los enamorados.