Repunte en la inflación golpea el costo de la vivienda en Sinaloa 

Sinaloa.- Por la inflación que se presentó en el mes de octubre y el aumento en el costo de los insumos para la construcción que se generó durante el 2021, es que inmobiliarias y constructoras están aumentando con anticipación los precios 2022 de la vivienda, expuso Alejandro Choza González, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en Sinaloa.

Especificó que a pesar de que hasta el momento no se a reportado en las empresas afiliadas a la cámara empresarial el aplicar un aumento, se cuenta con algunas que no están afiliadas que ya están repuntando sus precios, lo que se determina de manera particular dependiendo del aumento que se ha generado en sus proveedores de materiales para la construcción.

"Yo creo que cada quien en su estructura financiera está haciendo los ajustes necesarios, ahí individualmente están haciendo cada quien sus ajustes debido a la inflación y obviamente al alza del precio de los materiales", reiteró Choza Gonzalez.

Explicó que hasta el momento se desconoce de cuánto será el aumento que se aplicará entrando el 2022 en las viviendas, ya que es durante el mes de diciembre que se realizará un estudio final de las variaciones en los costos de construcción, en donde también se sabrá con exactitud de cuánto fue el aumento que generó la inflación que este año fue demasiado alta.

Cabe destacar que hace algunos meses Canadevi, estimaba un aumento de entre el 8 al 10 por ciento en el costo final de las viviendas en Sinaloa, sin embargo, fue en el mes de octubre que repuntó de manera desmesurada la inflación, por lo que no se descarta la posibilidad de que el aumento que se aplicará formalmente al iniciar el mes de enero del 2022 sea mayor.