Requieren 450 mdp para reparaciones en Eje Federalismo

Culiacán, Sinaloa.- Para reparar las malas condiciones de las tuberías que originan los socavones en el Eje Federalismo, se requiere una inversión 450 millones de pesos; sin embargo, el Ayuntamiento no cuenta con ellos, indicó Jesús Estrada Ferreiro.

El alcalde de Culiacán dijo que no es solo cambiar un tubo para evitar los grandes socavones que se han formado, sino cambiar toda la tubería del drenaje que comprende ese sector; ya que son muy obsoletas y tienen más de 50 años. Agregó que no solo se requiere la inversión, si no una autorización para entrar a las casas de las personas que viven en las inmediaciones y verificar, ya que hay personas que conectan el drenaje pluvial a la red del drenaje sanitario.

“Hay gente que se resiste a ser inspeccionada, necesitamos una ley que permita, con toda las medidas de seguridad necesaria para que no haya un abuso, que previa notificación nos diga qué día podemos entrar a su casa”.

Exhortó a la ciudadanía a ser más consciente, ya qué hay personas que aún tiran toallas femeninas al drenaje y eso ocasiona que se colapsen las tuberías.

Mayores

El edil mencionó que se debe reparar esa área, para evitar que se presenten problemas mayores, refiriéndose a la góndola que cayó en días pasados.

Dijo que fue una góndola, pero puede caerse un autobús con estudiantes y resultar pérdidas humanas.

En los trabajos de reparación se está utilizando una inversión de alrededor de 15 millones de pesos. El mes pasado también se abrió un enorme socavón por el Eje Federalismo.