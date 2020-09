Requisitos para donar sangre en hospitales del IMSS en Sinaloa

Sinaloa.- La donación altruista de sangre salva la vida de otras personas que se encuentran en situaciones vulnerables, ya sea por alguna intervención quirúrgica, lesiones por accidente vehicular, traumatizadas o heridas por proyectil de arma de fuego, de ahí la importancia de sumarse a la campaña del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, los bancos de sangre del Instituto en Sinaloa, se encuentran con reservas muy bajas, indicó el encargado del Banco de Sangre del Hospital General Regional (HGR) No. 1, Jorge Luis Juárez Terrazas.

Es de suma importancia que la sociedad apoye y tome en cuenta que los donadores voluntarios también obtienen beneficio para ellos y sus familias, comentó.

El IMSS mantiene vigente la campaña “Un chorrito de sangre, es un chorro de vida”, con la premisa de contar con unidades disponibles en los Bancos de Sangre del Seguro Social, para otorgar tratamientos y realizar intervenciones quirúrgicas a todos aquellos pacientes que lo requieran.

Detalló que la institución cuenta con tecnología avanzada y personal profesional que garantiza un proceso seguro en el manejo de la sangre.

Actualmente, se han reforzado las medidas de seguridad para quienes desean acudir donar voluntariamente; se organiza a los posibles donantes para respetar la sana distancia, se les realiza un cuestionario y biometría hemática, y se aprueban o descartan con base en los resultados.

Para cubrir la demanda diaria de sangre y ofrecer un servicio de calidad, Juárez Terrazas invitó a la población en general a reforzar la cultura de la donación.

El procedimiento de extracción que no es doloroso, no tiene repercusión alguna, y se utiliza material nuevo, estéril y desechable para realizarlo.

El donante de sangre brinda la oportunidad de beneficiar a pacientes que la requieren para vivir. A través de la donación voluntaria es posible beneficiar, al menos, a tres pacientes por cada donador.

Una unidad consta de 450 mililitros, cantidad que representa el 7 por ciento de la que posee el organismo, y su sustracción no interfiere con el funcionamiento normal del cuerpo humano.

En Sinaloa, el Seguro Social cuenta con Bancos de Sangre en el HGR No. 1, en Culiacán, en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 3, en Mazatlán, y No. 49, en Los Mochis; donde se cuenta con tecnología de punta y certificada con altos estándares de calidad, con lo que se garantizan donaciones seguras.

Requisitos para donar sangre:

1. Presentar identificación oficial con fotografía original y vigente (IFE, pasaporte, cédula profesional, credencial adimss, cartilla de salud vigente, licencia de manejo).

2. Edad de 18 a 65 años.

3. Peso mayor de 50 kilos.

4. Ayuno mínimo de cuatro horas (evite consumir alimentos con grasa 24 horas antes de la donación, incluyendo huevo, leche y sus derivados).

5. Durante las cuatro horas de ayuno solamente puede ingerir jugos, frutas (excepto plátano, mamey y aguacate), té, café solo y mantenerse hidratado.

6. No exceder de ocho horas de ayuno.

7. No haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea, infección dental en los últimos 14 días.

8. No haber tomado medicamentos en los últimos cinco días.

9. No haber estado en tratamiento de endodoncia, acupuntura o haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses.

10. No haber sido operado en los últimos seis meses.

11. No haberse vacunado en los últimos 30 días.

12. No haber ingerido bebidas alcohólicas en 72 horas previas a la donación.

13. No venir conduciendo motocicleta.

14. Si usted tienen la presión arterial alta y está controlado, podría ser candidato a donación, siempre y cuando el médico de Banco de Sangre lo valore.