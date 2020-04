Rescatan a dos niños de un desfiladero en Paseo Alameda, Culiacán

Culiacán, Sinaloa. – Eran las cuatro de la tarde, del día domingo, el fin de semana transcurría de manera normal, los policías preventivos realizaban recorridos de supervisión y vigilancia, para disuadir a las personas para que permanezcan en sus hogares, de pronto, una llamada al servicio de emergencias alertó a la corporación, esta era diferente; la vida de dos menores corría peligro, estaban a la orilla de un voladero de más de 20 metros de altura.

De inmediato los agentes se dirigieron al lugar del reporte al norte de la ciudad, en el fraccionamiento Paseo Alameda, que es donde habitan los niños.

Al acercarse al lugar y a la distancia, observaron a una altura peligrosa las siluetas de los pequeños; estos se encontraban varados en un cerro que se encuentra desgajado, al parecer por la extracción de tierra para relleno, por lo que las acciones eran determinantes en el momento, había que evitar una tragedia.

Por ello los agentes de inmediato buscaron la manera de subir para ayudarlos; fueron aproximadamente 15 minutos, pero a decir de la familia parecieron horas, puesto que el temor de las madres que se encontraban en el lugar, no cesaría hasta que los menores de 11 y 12 años de edad estuvieran fuera de peligro.

Niño en el precipicio antes de ser rescatados. Foto: Cortesía

Los agentes subieron con mucho cuidado pues el camino era sinuoso, y las piedras no permitían dar el paso sin resbalar, pero eso no los detuvo, lograron bajarlos sanos y a salvo, e inmediatamente después fueron puestos bajo el resguardo de sus madres, a quienes los pequeños mencionaron que ya tenían horas en el lugar, pero por temor de caer no se movían, por ello, aunque a simple vista se encontraban bien, se le les traslado a recibir atención médica.

Los policías de la SSPyTM trabajan con gallardía y honor a su uniforme, siempre en beneficio de la sociedad culiacanense.