Respalda Congreso de Sinaloa ordenar auditorías al fideicomiso del SNTE 53 y de vivienda del ISSSTESIN

Sinaloa.- El Congreso de Sinaloa respaldó la petición del gobernador Rubén Rocha Moya de promover ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), la realización de auditorías a los fideicomisos del SNTE 53, con relación a la USE y a la vivienda que se maneja a través de Issstesin, que han sido presuntamente saqueados y se han caracterizado de opacidad, y a través del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Feliciano Castro Meléndrez, advirtió a los líderes sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que no van a permitir acciones de corrupción.

Destacó que hay la voluntad política para avanzar en la petición del Ejecutivo estatal, pero no hay ninguna duda de que la ASE tendrá que cumplir con lo que establece la Constitución y la Ley de la Auditoría Superior del Estado.

Desde el nacimiento del Fideicomiso del SNTE 53 le ha caracterizado la opacidad, no hay transparencia y tampoco rendición de cuentas, siendo en primer término afectados los maestros, explicó el también coordinador del grupo parlamentario de Morena.

Expresó que todos los recursos por mandato de ley deben rendirse cuentas, también en el caso del Fideicomiso de vivienda, que pese a los ahorros de los docentes, no pudieron resolver el problema de una casa por situaciones no claras, que deben auditarse para conocer el uso de esos recursos ante la sociedad.

Dijo que la 63 legislatura en dos ocasiones realizó el planteamiento que debía de auditarse el Fideicomiso que administra el inmueble de la USE, que no fue viable y no logró un avance desde el 2004 al 2007 de un tema que ya se discutía.

Los tiempos ya cambiaron y por voluntad ciudadana desde el 2018 y 2021, se trata de avanzar al cumplimiento de la fiscalización en los términos que establecen los artículos 116 de la Constitución de México y el 43 de la Constitución Local, argumentó.

"Es imprescindible no vacilar en el combate a la corrupción, y decirle a los líderes sindicales que han estado acostumbrados justamente a este tipo de manejos, que no vamos a permitir acciones de esta naturaleza, donde niegan la rendición de cuentas", sentenció.

Agregó que los dirigentes de este sindicato deben entender que el país ya cambió y cuentan con toda la libertad para expresarse como lo valoran, pero todo mundo deben de rendir cuentas y quienes son los lideres del SNTE tienen que hacer una buena lectura de lo que está pasando en Sinaloa, y que "no se equivoquen".

Petición de auditorías

Aclaró Castro Meléndrez que no hay acuerdo sobre este colegiado y va a llevar esta petición al resto de los grupos parlamentarios e integrantes de la Jucopo, que seguramente se van a reunir hasta el próximo 14 de febrero.