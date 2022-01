Respalda Congreso de Sinaloa petición a AMLO de vacunar a niños de 5 a 13 años

Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa respaldó al gobernador Rubén Rocha Moya para que solicite al presidente Andrés Manuel López Obrador su aprobación para iniciar la vacunación contra el Covid-19 para niños a partir de la edad de 5 a 13 años, que se invitó a los 40 legisladores a respaldar esta gestión para que extender el beneficio a los menores, que si enferman también pueden morir.

La diputada Viridiana Camacho Millán, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social llamó a los padres a no exponer a sus hijos en aglomeraciones o en lugares que se pueden infectar, y solamente se requiere a seguir aplicando las medidas sanitarias, que fue la intención del Gobierno estatal de que no regresar a las clases presenciales.

Señaló que una de las consecuencias de que este grupo poblacional no se encuentre aun vacunado, es precisamente la propagación de este virus, pues, muchos de los médicos comentan que es porque la población de menores de 14 años que no están en el esquema de vacunación, se mueven libremente y muchos de ellos no saben si están infectados porque en su mayoría, son asintomáticos.

Las cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) indican que los contagios acumulados de Covid-19 en esta población es de 76 mil 749 casos de abril de 2020 al 03 de octubre de 2021, de los cuales, 18.6% de ellos corresponde a infantes de 0 a 5 años, 24.1% a niños de 6 a 11 años y 57.2% a jóvenes de 12 a 17 años.

De este total, 737 niños han fallecido a causa de la Covid-19, los cinco estados con mayor número de contagios en niñas, niños y adolescentes son: Ciudad de México (17 825), Tabasco (10 211), Guanajuato (6 482), Estado de México (5 210) y Nuevo León (4 128).

Leer más: ¡A usar el cubrebocas! Pico de los contagios de Covid-19 no bajan en Mazatlán, Sinaloa

El llamado de respaldo de los legisladores obedece a que el pasado sábado 15 de enero, el gobernador Rocha Moya hizo el anuncio de que realizará las gestiones necesarias ante el Presidente de la República autorice la vacunación a partir de la edad de 5 años en adelante, ante el incremento de los contagios de Covid-19 en el país y sobre todo en el estado.