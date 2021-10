Respalda a Sergio Torres en la dirigencia estatal de MC en Sinaloa, no habrá ruptura: Martín Heredia

Sinaloa.- “Uno no puede ser malagradecido”, externó excandidato a la presidencia municipal de Movimiento Ciudadano, Martín Heredia, al afirmar que se han sumado al proyecto de Sergio Torres, que reconoce que existen diferencias, pero el sur y norte del estado trabajarán con el exalcalde de Culiacán.

Al acudir a la asamblea estatal de MC que encabezó el senador Dante Delgado en Culiacán, dijo que existe voluntad decida a participar, que se rechaza cualquier ruptura con el excandidato a la gubernatura de Sinaloa.

En cuanto a Roberto Cruz, que fungió como delegado nacional de MC en el pasado proceso electoral, manifestó que no lo ve desde la campaña interna de este partido político, y desconoce si realmente estaba inconforme.

“Nosotros tomamos este proyecto con convicción y como todos los partidos hay muchas diferencias, obviamente Movimiento Ciudadano no está excepto de ellas. Este proceso interno para nosotros es inédito, porque no sabíamos cómo funciona el partido…somos muy jóvenes en el partido, pero estamos muy agradecidos y pese a que mí no me fue muy bien en la candidatura a presidente municipal, nuestro equipo tiene una diputada que es Celia Jáuregui y un regidor en Mazatlán”, señaló.

Insistió que le gustan mucho los documentos básicos del partido político, pero adelantó que todavía falta mucho que platicar con Torres Félix, junto con los demás liderazgos, para llegar a un punto común en donde puedan transitar activamente y hacer un partido fortalecido.

Refirió que su compromiso es fortalecer el sur y con Miguel Ángel Camacho en el norte del estado, pero aseguró que por voluntad propia determinó no pedir ninguna posición, que no le ha sido ofrecida ninguna, pero tampoco se está exigiendo.