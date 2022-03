Responde Imelda Castro a Jesús Zambrano: "Morena no pacta triunfos con el viejo régimen"

Sinaloa.- Si la Oposición piensa que Morena gana las elecciones gracias a los pactos con el viejo régimen, es peor para ellos que no entienden la dinámica de este movimiento y nunca van a poder recuperar terreno frente al partido guinda con posturas para justificar sus derrotas, externó la senadora Imelda Castro Castro.

Afirmó que los mismos partidos políticos que son contrarios a Morena ni siquiera están cohesionados, que en vez de explicar cada una de las derrotas electorales y empezar a generar estrategias para obtener los triunfos y solamente se dedican a justificar diciendo que son lo mismo.

No es novedad para Morena, que la oposición siempre quiere restarle los méritos al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en particular se tiene en el Servicio Exterior Mexicano y que no es un tema partidista, se invita a la gente que pueda aportar y que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, tiene experiencia.

"Respeto la opinión de Zambrano y no tienen de otra más que estar opinando así, pues no tienen votos, presencia y nada, y lo único que tienen ahorita es presencia mediática hasta donde pueden y están en su derecho", enfatizó la legisladora.

Aseguró que espera los mismos resultados de las elecciones de 2018 y 2021 en la de 2022, pero en general no preocupan como oposición y se entiende que serán críticos, que no lo fueron estos dirigente como Jesús Zambrano con el PRI y PAN.