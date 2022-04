Responde el PAN a Morena por rechazo a reforma eléctrica: "No somos traidores a la Patria" 

Culiacán, Sinaloa.- "No somos traidores a la Patria", respondió la diputada del PAN, Giovanna Morachis Paperini a los diputados de Morena, que criticaron a los partidos políticos de oposición que se unieron para rechazar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable argumentó que a pesar de las diferencias se unieron por la mejoría de México, porque se quería imponer al país una reforma a la Constitución, que atentan contra el medio ambiente, con energía que calienta el planeta y contra el acuerdo de convenciones que México tiene firmados con diversos socios comerciales.

"En el PAN, junto con el PRI, el PRD y MC, evitamos que nuestro país tuviera que pagar millonarias indemnizaciones por faltar al T-MEC", insistió.

Le dijo a los legisladores morenistas que "no olvidemos que muchos, incluyendo al Presidente, vienen del PRI que tanto critican, no olvidemos que muchos de ellos vienen del PRI, no todos los partidos somos oscuros y blancos, tenemos contrastes".

"Nosotros no le quitamos la quimioterapia a los niños, no utilizamos las vacunas contra el Covid como medio electoral, no les quitamos el seguro popular, no les quitamos las guarderías a las madres que contribuían en su economía, no abusamos de los adultos mayores obligándonos a participar en una farsa de consulta", precisó.

A esto añadió que "mucho menos destruimos un aeropuerto de clase mundial para hacer un monumento al dispendio, la corrupción y la inutilidad como es el aeropuerto Felipe Ángeles".