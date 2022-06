Restaurantes y pastelerías se benefician con el Día del Padre en Culiacán

Sinaloa.- En el Día del Padre en Culiacán, una vez más, los establecimientos más beneficiados fueron los restaurantes y pastelerías, tal como ha ocurrido en otros años, incluso algunos clientes tenían que hacer fila para ingresar a dichos lugares.

Celebración

También en establecimientos más pequeños, como taquerías y birrierías, se observó un incremento de la visita de clientes. Hicimos un recorrido por algunos lugares, como el parque Revolución y la plazuela Álvaro Obregón, donde se pudo apreciar poco afluencia de familias.

Junto al kiosco, a un costado de la catedral de Culiacán, un grupo de adultos mayores convivían jugando unas partidas de dominó.

Otros negocios de ropa y aparatos electrónicos no registraron un aumento significativo en sus ventas entre el sábado 18 y domingo 19.

Jesús, quien atiende un puesto de teléfonos celulares y accesorios, dijo que las ventas no habían estado buenas, al menos no como esperaban.

Llevan Las mañanitas

Desde de las 00:00 horas del domingo, Las mañanitas no les faltaron a los papás sinaloenses, pues la contratación de las bandas llegó al 100 por ciento, significando gran demanda en el requerimiento de este servicio, informó Vladimir Sánchez Beltrán, secretario general de la Sección 34, lo que significa un aliento, ya que, a diferencia del año pasado, por el covid-19 no se lograron tantas contrataciones.

La otra realidad

Mientras cientos de personas celebraban el Día del Padre en casa, restaurantes o lugares de recreo, Osmán Danilo y su familia recorren las calles en busca de la vida.

Originarios de Honduras, el hombre de 40 años, su esposa y su hija de 11 años de edad llegaron a Culiacán hace dos meses, después de dos años y medio caminando desde Chiapas.

Osmán Danilo busca trabajo en el ramo de la construcción y pintura para dejar las calles, donde duermen por falta de medios para una vida digna.

“Yo ando buscando un futuro... Dormimos en el parque Revolución o en el Hospital Civil... Busco trabajo en la construcción y pintura. No me dan. Será porque no tengo documentos o no sé por qué”, expresa.

Espacios recreativos

Algunos parques de la capital, como Las Riberas, no tuvieron mucha afluencia de personas, como otros domingos, porque las familias prefirieron estar en otros espacios.