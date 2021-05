Restricciones de cruces de México a EU no afecta exportaciones de Sinaloa

Sinaloa.- El aprobar Estados Unidos (EUA) ampliar hasta el 21 de junio las restricciones de cruces terrestres no esenciales desde México, no afectará el traslado comercial de Sinaloa al país vecino del norte, aseguró Carlos Arredondo, delegado de relaciones exteriores en la entidad.

Explicó que es mediante una reunión bilateral realizada una vez al mes que los gobiernos de Estados Unidos y México evalúan las condiciones de contagios de los estados fronterizos para ver si es posible abrir la circulación, y debido a los semáforos epidemiologícos en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez se determinó continuar con las restricciones.

En el caso de las exportaciones subrayó que al ser la restricción para traslados no esenciales, los temas de salud, comercio y cuestiones humanitarias quedan protegidas, al asegurar que el transporte de mercancía y productos comerciales y agrícolas no tengan problemas en cumplimiento al Tratado de Libre Comercio (TLC).

"En el tema comercial se tienen que respetar los tratados internacionales y en este caso el tratado de libre comercio y pues hay contratos y convenios que deben de cumplirse, mientras se cumplan las medidas sanitarias en el comercio se tiene que seguir cumpliendo", destacó Carlos Arredondo.

En cuanto a la decisión tomada por autoridades estadounidenses, especificó que esto trata de la desición de cerrar su frontera un mes más al flujo de personas que le llaman flujo no esencial, es decir las personas que estén en un tratamiento de salud o un tema de trabajo siempre y cuando lo comprueben no tienen problemas, sin embargo, en el caso del turismo o quienes no tengan necesidad urgente está limitado de manera terrestre, sin afectar lo aéreo.

Recordó que a raíz de la pandemia, se decretó un cierre parcial en la frontera restringiendo el paso no esencial al que estaba acostumbrada mucha gente que pasaba caminando por los estados fronterizos, limitando el paso y con ello el flujo de personas para tener medidas cautelares en el tema de covid-19.

Según el comunicado publicado en la cuenta de la Secretaria de Relaciones Exteriores de la Republica (SRE) será hasta el 21 de junio del 2021 hasta las 23:59 horas que se mantendrán las restricciones a cruces terrestres no esenciales y se continuarán las conversaciones para flexibilizar las medidas a partir del 22 de junio de acuerdo a los índices de contagios de covid-19.