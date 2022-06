Restructuraran protocolos en escuelas de Sinaloa para evitar cierres por contagios de Covid-19

Sinaloa.- La secretaria de salud del estado en coordinación con la secretaría de educación pública y cultura ( SEPyC) analizan posibles cambios en los protocolos sanitarios contra Covid-19 en las escuelas con el fin de evitar cierres temporales, dio a conocer Graciela Domínguez Nava.

La secretaria de educación en Sinaloa explicó que el cierre de las 24 unidades educativas que se reportan hasta el momento es por el apego a lo que marca el protocolo sanitario, sin embargo, se a detectado que la sintomologia y el grado de contagio en los niños a disminuido con la nueva realidad de la pandemia, por lo que se cree que no es necesaria la suspensión de clases.

"Cómo lo dijo el secretario de salud ellos están analizando los mecanismos para que esto pueda cambiar, porque efectivamente, lo deseable no sería cerrar, por ahorita los contagios no se propagan con esa intensidad, pero además los síntomas son ya no tan agresivos", reiteró.