“Resultados a la sociedad, pese a insuficiencia presupuestal”: Quirino Ordaz Coppel

Sinaloa.- A pesar de la crisis presupuestal y la disponibilidad de recursos para los estados, producto de la pandemia de Covid-19, el gobernador Quirino Ordaz Coppel se dijo satisfecho e incluso sorprendido de haber podido atender las necesidades y las deficiencias de varios sectores ajenos al área de la salud, como el deporte, la infraestructura urbana y la entrega de apoyos sociales en Sinaloa.

En el marco del Cuarto —y último— Informe de su Administración, el gobernador de Sinaloa resaltó que su Gobierno ha pasado por situaciones inéditas en donde, a pesar de la adversidad, han podido implementar las estrategias necesarias y prudentes para atender los problemas. Inundaciones, "jueves negro", desplazados de Tepuche y la pandemia son sucesos que no a todos los gobernadores les toca enfrentar, y, ante ello, Quirino Ordaz se siente tranquilo de haber rendido cuentas y en la medida de lo posible dar solución a las demandas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A un año de terminar su Gobierno, Ordaz Coppel dice estar tranquilo respecto a la entrada del sucesor gobernante, aunque sea de otro partido: "Ahí están las cuentas", dijo.

Por lo pronto, se va con la conciencia limpia de que durante su Gobierno se pudo cumplir con lo que se prometió y con lo que no se prometió.

Quirino Ordaz Coppel, próximo a concluir su administración como gobernador de Sinaloa. Fuente: Cristina Félix

Quien logre ser el gobernante tiene la tarea difícil de continuar mitigando los efectos de la pandemia. Atender el sector salubridad y la educación debe ser prioridad y de total atención para el próximo mandatario estatal, manifestó Quirino Ordaz.

En entrevista para Debate, el gobernador de Sinaloa expresó cuáles han sido los retos que ha enfrentado durante su Gobierno, cómo pretende terminar su gestión y cuál sería el camino ideal por el que Sinaloa debe ser conducido.

Cuarto Informe de Gobierno

La inversión en salud es uno de los grandes detonantes que resaltó Quirino en respuesta a las demandas de la pandemia. La construcción de los nuevos Hospitales Generales de Culiacán y de Mazatlán, así como el Pediátrico de Sinaloa, son obras que, sin duda, resaltaron este año de gestión.

800 millones de pesos aproximadamente los invertidos en el nuevo Hospital General de Culiacán

La activación del call center Covid-19 fue otros de los programas de salud destacados por el gobernador, con el cual han sido atendidos 75 mil sinaloenses. El Centro de Débiles Visuales y el de Autismo se suman a la inversión en salud.

75 000 sinaloenses han sido atendidos por el call center de Covid-19 durante la pandemia

La pandemia también orilló a su Administración a garantizar alimentación a las familias que se quedaron sin trabajo y entraron en un estado de vulnerabilidad considerable. Además de la construcción de hospitales, la entrega de apoyos en especie para conformación de despensas fue una de las tareas principales que ocupó al Gobierno.

2 MILLONES de terapias han sido impartidas a personas con discapacidad

"Se da la apertura de los hospitales, y modernos. Necesitábamos una mayor capacidad de atención para la gente que resultara contagiada de Covid, y con ello pudimos garantizar esa atención. Este año se tuvo que reorientar toda la inversión al área de salud y social. Eso nos obligó también a darles un apoyo a la gente que se quedó sin trabajo", dijo.

Entre otras áreas, el deporte fue uno de los detonantes de esta Administración con la construcción de nuevos estadios de futbol y de beisbol, además de canchas deportivas en colonias y comunidades.

El estadio de futbol en Mazatlán y el de beisbol de Guasave son obras que el gobernador catalogó como indispensables para el desarrollo turístico y económico de los sectores, sobre todo en el caso de Mazatlán, que atrajo la presencia de un equipo de futbol de primera división: Mazatlán FC.

Las inundaciones del 2017 también fue uno de los conflictos que obligó al estado a trabajar en el mejoramiento de la infraestructura pluvial e hidráulica.

El revestimiento de canales y de arroyos, así como la construcción de drenes y de presas, ha sido otra de las inversiones del Gobierno estatal que pretenden dar solución al problema de flujo de agua que se viene cada temporada de lluvia en todos los municipios.

El dren de Bacurimí, el Juárez, el Zacatecas, la Presa Picachos, el canal Adolfo López Mateos y el Universo, y demás, fueron las obras mencionadas por el gobernador como las más sentidas y necesarias para la población.

"Son obras millones de pesos invertidos en obras. Estás dándole solución de fondo a un problema importantísimo para mí. Después de los que vivimos, eso me reorientó la prioridad a invertir".

En materia de seguridad, comentó que Sinaloa ha logrado posicionarse en el lugar número 24 de inseguridad, cuando al inicio de su Administración el estado ocupaba el lugar número cinco.

La construcción de la base militar de El Sauz la tradujo como una acción que vino a mitigar los altos niveles de inseguridad que había y además cambiar la percepción de Sinaloa como un estado violento.

¿Cómo evalúa su gestión?

"No soy yo quien lo diga, pero esas promesas que se hacían para generar la confianza, al contrario, generaba desconfianza. Para mí ha sido muy importante el cumplir, el ser como es y despojarte de todo lo que significa el estigma el poder. Me gusta ser directo, estar cerca de la gente".

¿Con que área se quedó en deuda?

"El sector salud y el educativo fueron los más golpeados por la pandemia. Cambió la forma de vivir y de tomar clases. La carga que tienen las madres de familia es enorme, pero creo que hemos podido dar respuesta a todas esas cuestiones.

¿Qué nos hubiera gustado? Tener más recursos, poder concluir más rápido las obras, las compras y adquisiciones. Entonces, en el tema de salud fue una gran ventaja para dar buenos resultados. Me tocó la época más difícil, la sequedad de recursos. Hubiera querido hacer más obras".

¿Cómo hará para afrontar la insuficiencia presupuestal ante el cierre de su Administración?

"Va a ser un año difícil, pero no todo depende del presupuesto. Hay que tocar puertas y ver alternativas. La prioridad será pagar deudas, pagar a proveedores y no endeudar al estado.

Hemos buscado darle liquidez a la economía, tratar de dar lo mejor que se pueda y pagar esas deudas, pensiones, prestaciones, sueldos.

Ya he pagado mucha deuda de la Administración anterior, pero necesitamos cumplir. Quiero terminar lo que empecé. No quiero dejar ninguna obra sin concluir".

¿Qué necesita la población sinaloense del siguiente gobernador?

"El sistema educativo es un área que no para. Seguir invirtiendo en escuelas, seguir arreglando escuelas, y fuertes, y sobre todo darles las herramientas digitales para la nueva forma de tomar clases, pero también seguir atentos a los servicios, el drenaje, el agua potable, la pavimentación. Creo que ahí son los dos temas más importantes, seguir invirtiendo en carreteras.

Tenemos mas de 4 mil kilómetros de carretera que tienen que seguir en condiciones para ser usadas".

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje o experiencia de Quirino Ordaz como gobernador?

"Todos los días crecemos y aprendemos, más cuando estás en este tipo de cargos. Yo duermo tranquilo. A mí no me gusta quedarme con las cosas pendientes, y todo lo hago en el momento. Para mí eso ha sido importante, el darle seguimiento a las cosas, porque las instrucciones no vigiladas no están hechas. Yo estoy encima de todo, pero hay que ser tranquilos y serenos, no perder tu contacto familiar, darle tiempo de calidad y atención. He aprendido a estar siempre viendo para adelante.

El que crea que esto es permanente y que te vas a quedar, está equivocado. Esto es por un rato".

¿Estaría dispuesto a que se fiscalice su Administración?

"Ahí están los números. El que nada debe, nada teme. Yo he tratado de hacer las cosas bien, y la instrucción de los funcionarios es esa, que se hagan las cosas bien. Seguro se van a dar las observaciones, y se irán atendiendo, pero yo puedo ver a los ojos a quien sea, sin temor a nada".

¿Qué sigue para Quirino cuando deje las riendas del estado?

"A mí me gustaría dejar un buen nombre. Mi familia tiene negocios, entonces vamos a ver. Primero, terminar esto. Van a ser meses muy intensos, de mucha chamba, y veremos qué se viene presentando".

El gobernador reiteró que, en los tiempos venideros, hay que seguirse cuidando, pues la pandemia aún no termina, y la economía debe seguir reactivándose.

La recuperación de Sinaloa será lenta —dijo—, pero dio su palabra de que se vendrán temporadas mejores y de alivio para el pueblo sinaloense: "Confío en ello. Yo sé que son conscientes de los tiempos que vivimos", concluyó.

Los Datos

Gobierno

El Gobierno de Quirino Ordaz tendrá una duración de cuatro años, y no de seis, ante la homologación de los tiempos electorales, pues se cambiará de mandatario estatal el 31 de octubre del 2021.

Partido

Quirino Ordaz Coppel fue electo gobernador en 2016 al contender por el Partido Revolucionario Institucional. Es abogado de profesión y tiene 58 años de edad.

Conclusión de mandato

El 31 de octubre del 2021 el gobernador Quirino Ordaz Coppel dejará la Administración del estado de Sinaloa, siendo este su Cuarto Informe de Gobierno.