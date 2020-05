Resultados de cuentas públicas del 2018, iguales que las del 2017

Los resultados de la revisión de las cuentas públicas del 2018, no tiene ninguna novedad en comparación con las del 2017, incluso contienen los mismos montos económicos observados por parte de la Auditoría Superior del Estado, externó el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta.

El legislador de Morena, manifestó que, mientras se lleva cabo la revisión de los informes de las cuentas públicas del ejercicio fiscal del 2018, los diputados han caído en cuenta de que, los avances en materia de fiscalización son muy pocos, puesto que, los entes presentan los mismos déficits y las mismas cantidades observadas y además, la ASE no contempla la conformación de expedientes para interponer denuncias.

Zazueta Zazueta, reiteró su crítica ante los Órganos de Control Interno de los entes, sobre todo de los municipios, pues al pasar los años, siguen sin cumplir con su tarea, la cual, es prevenir el mal gasto de los recursos y vigilar la comprobación de los mismos.

Las mismas faltas, mismas observaciones los montos son similares a las de 2017 a resarcir e incluso, las mismas relaciones a la Ley, yo lo he externado muchas veces los órganos internos no están controlando porque el mayor trabajo que, tienen que hacer es la prevención y no lo están haciendo”, dijo.