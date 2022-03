¡Reta a Culiacán! Jefferson Rescata pide 30 millones de vistas en video para comprar terreno para perros

Culiacán, Sinaloa.- Luego de que animalistas con 80 perros rescatados de la calle, enfermos o que sufrieron maltrato animal fueron desalojados de su refugio hace unos días, el famoso youtuber ecuatoriano de Manta y dedicado a la protección de perros de la calle, Jefferson Rescata se enteró de esta noticia y visitó Culiacán de forma sorpresiva para ofrecer la donación de 15 mil dólares a la fundación Balto y Togo Rescate Animal A.C., con la condición de que logren 30 millones de reproducciones en un mes, y si se cumplen con la meta, dará el dinero necesario para la compra de un terreno, que permitirá la construcción de un importante refugio y dar cobijo a más perros.

Reunido con los integrantes de este grupo altruista en defensa de los derechos de los animales, quienes no cuentan con un espacio para resguardar a sus animalitos rescatados, Jefferson Ortiz de 30 años de edad, quien desde niño soñaba en rescatar a perros y recorrer el mundo, conoció a los 80 perros rescatados que no se le despegaban, en particular Oso, un peludo color miel y de tamaño mediano, como que conociera que es la persona que les está ofreciendo la oportunidad de tener un espacio limpio, comida y atención de veterinarios, mientras esperan ser adoptados y sino permanecer durante su vejez.

La Fundación Balto y Togo Rescate Animal A.C. pide la solidaridad de los culiacanenses y de todas las personas que puedan ayudar a tener un albergue, con la simple acción de reproducir el video de Jefferson Rescata en un 30 días y se alcance 30 millones de reproducciones.

Reconoció que es incómodo y frustrante no tener en donde darle el cobijo a los 80 perros, y solamente se requiere que la población de Culiacán sensible a los animales comparta el video para alcanzar esa meta.

Es un número grande de reproducciones, pero no imposible, insistió Jefferson a los animalistas, y se comprometió con ellos de enviar el dinero desde Ecuador para que compren el terreno tan necesario para los perros rescatados de la calle.

Dijo que le pareció más económico las cosas en Culiacán que en Ecuador, que en su opinión, es viable conseguir las reproducciones.

Reconoció el trabajo de un grupo de veterinarias que realizan labor altruista de esterilizar perros y gatos en las colonias de escasos recursos económicos a 100 pesos y tres días de hospitalización, para estos pacientes peludos.

Jefferson realizó un donativo para cubrir los gastos de esterilización de los animales que habitan en las colonias marginadas, porque con 5 dólares se cubre el gasto de cada perro o gato.

Marisela Castaños, de Fundación Balto y Togo destacó ante el youtuber que se le engrandece el alma cada vez que realiza el trabajo altruista y se va a dormir feliz, situación que refrendo Jefferson Ortiz, y aseguró que "yo sé lo es que es esto, es algo que me nace y sé que están haciendo un buen trabajo y solamente se requiere las vistas para lograr la donación del terreno".

En este link puedes ver el video.