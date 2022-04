Retan al PAN a comprobar el uso de recursos públicos en campaña de revocación de mandato en Culiacán

"Que lo determine la autoridad electoral, así de sencillo, yo tengo mi conciencia tranquila, yo asistí por mi voluntad propia, porque tenemos ese derecho y lo vamos a ejercer cuantas veces sea necesario. Nosotros tenemos derechos también políticos y partidarios, eso no está a discusión", expuso.

Aseguró, que el haber asistido al evento político organizado por Morena, no genera una falta a la ley, además no se realizó con uso de recursos públicos como se acusa por el PAN , situación por la que exhortó a que de ser determinado lo contrario, se realicen las denuncias correspondientes ante la ley electoral para que se apliquen sanciones.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.